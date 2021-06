Geldstrafe für Attacke gegen Rettungskräfte

„Es darf nicht sein, dass Menschen, die anderen helfen wollen, ausgerechnet von denen beleidigt und bedroht werden.“ Diese Worte gehörten zur Begründung der Richterin in ihrem Urteil gegen einen 26-jährigen Mann aus Ochtrup. Der war jetzt vor dem Amtsgericht Steinfurt angeklagt, Rettungssanitäter, die um vier Uhr in der Frühe zu einem Notfall gerufen wurden, auf gemeinste Weise beleidigt und mit der Faust bedroht zu haben.

In der Nacht des 29. September im vergangenen Jahr ging auf der Ochtruper Rettungswache ein Notruf ein, nachdem eine männliche Person Schnittverletzungen erlitten habe. Vermutlich sei auch ein Messer im Spiel gewesen, hieß es in dem Anruf eines Mitbewohners des selben Hauses. Deshalb sei zum Schutz der beiden ausrückenden Sanitäter auch die Polizei verständigt worden, die mit zwei Beamten an der Wohnung erschien.

Chaos in der Wohnung

Wie beide Sanitäter als Zeugen übereinstimmend aussagten, sah es in der Wohnung ziemlich schlimm aus. Zerstörte Möbel, leere Flaschen, Scherben und Blut fielen den beiden sofort ins Auge. Der offensichtlich stark angetrunkene Mann saß blutverschmiert auf seinem Bett und ließ sich zunächst die verletzte Hand verbinden. Da nach Einschätzung der Sanitäter die Hand genäht werden musste, wollten sie ihn in ein Krankenhaus bringen, um dort die Wunde behandeln zu lassen. Das löste eine Welle von massiven Beleidigungen aus. „Hurensöhne, Arschlöcher, Fickt Euch“, waren nur einige von vielen Beschimpfungen, die die beiden Helfer über sich ergehen lassen mussten.

„Die ganze Situation war für uns sehr bedrohlich." Ein Sanitäter

Sowohl die Sanitäter wie auch die Polizisten versuchten vergeblich, beruhigend auf den Beschuldigten einzuwirken. Vielmehr drohte dieser mit der geballten Faust an, körperliche Gewalt anzuwenden. „Ich kenne Gewalt aus meinem Heimatland und weiß sie auch anzuwenden“, soll er laut der Zeugenaussagen gerufen haben. „Die ganze Situation war für uns sehr bedrohlich“, so einer der Sanitäter. Seit diesem Vorfall habe er bei manchen Einsätzen Angst vor Übergriffen. „Ich fühlte mich nicht einmal persönlich bedroht, sondern eher unseren ganzen Berufsstand“, sagte er aus. Deshalb seien beide auch in ihrer Dienstuniform im Zeugenstand erschienen, um damit ein deutliches Zeichen in die Öffentlichkeit zu senden.

Freundin dementiert Tatvorwurf

In seiner Einlassung teilte der Angeklagte mit, dass es in dieser Zeit viele Probleme mit seiner Familie gegeben habe und er deshalb an diesem Abend mit seiner Freundin reichlich Wodka getrunken habe. An den Verlauf der Begegnung und die vorgeworfenen Beleidigungen habe er keine Erinnerung. Die als Zeugin geladene Freundin gab an, dass sie sicher sei, dass die angeklagten Worte nicht gefallen seien und er auch keine Drohgebärden mit den geballten Fäusten gemacht habe. Trotz der eindringlichen Ermahnung der Richterin, bei der Wahrheit zu bleiben, unterstrich die Freundin ausdrücklich ihre Angaben vor Gericht.

In seinem letzten Wort bat der Angeklagte die noch im Gerichtssaal verbliebenen Sanitäter um Entschuldigung. Er sei in großer Sorge, dass bei einer Verurteilung seine Aufenthaltsgenehmigung widerrufen werden könne. „Das ist Sache der Ausländerbehörde, hier geht es um ihre Straftaten“, stellte die Richterin klar, und verurteilte den Ochtruper zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro. Dabei kam dem Angeklagten zugute, dass die Richterin wegen des erheblichen Konsums von harten Alkoholika nur von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit ausging.