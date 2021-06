Die Sache mit dem Überdruckventil

Der Stadt Ochtrup fliegt gerade bei den außerschulischen Betreuungsangeboten ein Überdruckventil um die Ohren. Dieses war 2015 vom Rat geschaffen worden, um kurzfristig eine steigende Nachfrage nach Plätzen im Offenen Ganztag abzufedern. Die Stadt weitete damals die niederschwellige 8-1-Betreuung aus und schuf eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung. Parallel wurde der OGS-Bereich ausgebaut. Aktuell ist die Nachfrage nach OGS-Plätzen allerdings gesunken, dafür boomen die kostenlosen Angebote. Finanziell bedeutet besagtes Überdruckventil, wie Fachbereichsleiter Michael Alfert es am Montagabend im Schulausschuss nannte, für die Stadt Och­trup nun hohe Einnahmeverluste. Die Kommune möchte gegensteuern und wandte sich deshalb an die Politik.

Allein für das laufende Schuljahr 2020/21 mussten aufgrund der niedrigeren Nachfrage nach OGS-Plätzen rund 55 000 Euro an Landeszuschüssen zurückgezahlt werden. „Das ist ein nicht unerheblicher Geldbetrag“, führte Bürgermeisterin Christa Lenderich der Politik vor Augen. Zumal die Stadt viel Geld in den OGS-Ausbau gesteckt habe. Für die kostenlose Hausaufgabenbetreuung an den drei Grundschulen blättere die Kommune auf der anderen Seite jährlich rund 75 000 Euro allein für Personalkosten hin, ergänzte die Erste Beigeordnete Birgit Stening.

Und damit nicht genug: Die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr in der OGS liegen erneut unter den Erwartungen. Gleichzeitig muss die Kommune auf die „sprunghaft steigende Nachfrage“ nach der 8-1-Betreuung und separater Hausaufgabenbetreuung mit zusätzlichem Personal reagieren, dann allerdings ohne Landesförderung und bei geringeren Einnahmen aus Elternbeiträgen. Der stellvertretende Fachbereichsleiter Christian Engelmann sprach im Ausschuss von drei bis vier Teilzeit- beziehungsweise einer Vollzeitstelle, die notwendig würden.

Die Verwaltung hatte drei mögliche Stellschrauben ausgearbeitet. Eine Möglichkeit wäre die Einstellung der separaten Hausaufgabenbetreuung ab dem Schuljahr 2021/22. Das Angebot könnte exklusiv in der OGS erbracht werden. Eine weitere Option: die Erhöhung der Elternbeiträge für die 8-1-Betreuung von 30 auf 50 Prozent des Niveaus der Elternbeiträge für die OGS. Zudem stand die Idee im Raum, das Platzangebot für die 8-1-Betreuung auf das aktuelle Niveau (2020/21) zu begrenzen und nur frei werdende Plätze wieder zu besetzen.

„Es geht nicht darum, die Eltern zu ärgern“, war Birgit Stening wichtig zu betonen. Die Stadt müsse reagieren – auch mit Blick auf den perspektivischen Rechtsanspruch der Eltern auf einen Ganztagsplatz an den Grundschulen ab dem Schuljahr 2025/26.

Die Mitglieder des Ausschusses erkannten das Problem sehr wohl, taten sich aber sichtlich schwer, eine Entscheidung zu treffen. „Die bestgeförderte Maßnahme ist nicht ausgelastet, weniger geförderte Maßnahmen hingegen überlastet. Das ist nicht optimal“, fasste die Ausschussvorsitzende Sarah Lahrkamp (SPD) zusammen. Auch Tim Kersting (SPD) sah „ganz eindeutig“ den Steuerungsbedarf.

„Die 8-1-Betreuung ist wichtig. Sie orientiert sich an den Zeiten aus den Kitas“, wollte Katharina Westkott (CDU) dieses Angebot – auch ganz persönlich – nicht missen. Das Wohl der Familien sei an dieser Stelle höher zu bewerten als der finanzielle Aspekt.

Die Leiterin der Realschule, Doris Nollen Kuhlbusch, zeigte Verständnis für die gesteigerte Nachfrage. „Es ist doch klar, das Eltern da zuschlagen“, sagte sie. Auf Dauer könne das aber nicht gut gehen. Sie plädierte dafür, die Hausaufgabenbetreuung einzustellen.

„Es ist nicht so, dass wir nicht gegensteuern wollen“, betonte Claudia Fremann (FWO). Die Fraktionen müssten sich indes noch über die Thematik beraten.

Die Leiterin der Lambertischule, Marlies Lütkehermölle, erläuterte die Situation aus Sicht der Grundschulen. „Uns fällt auf, dass viele Eltern die OGS nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie sie bräuchten.“ Als Grund hierfür vermutete sie das kostenlose Angebot der Hausaufgabenbetreuung, die zudem, da bekam sie Unterstützung von Michael Alfert, durch ihre Unverbindlichkeit besteche. Allerdings trage Letzteres nicht zu einer besseren pädagogischen Arbeit bei. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien könne über das Bildungs- und Teilhabepaket Unterstützung angemeldet werden. „Wir nehmen den Eltern ja nichts weg“, stellte sie klar. Die OGS sei einfach besser strukturiert. Grundsätzlich müsse die Flexibilität bei den außerschulischen Angeboten aber in einem zumutbaren Maße bewahrt werden.

Marlies Lütkehermölle schlug vor, die 8-1-Betreuung an einen Nachweis der Eltern für ihre Berufstätigkeit zu koppeln. Bisher gebe es diese Vorgabe nur in der Frühbetreuung, berichtete Christian Engelmann, der sich durchaus vorstellen konnte, diese auszuweiten.

Die Politiker signalisierten der Verwaltung, in der Ratssitzung am 1. Juli (Donnerstag) eine Entscheidung treffen zu wollen.