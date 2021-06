Rechts rauf, links runter

Man sagt ja immer, dass Mimik unterm Mund-Nasen-Schutz oft kaum noch zu erkennen ist. Wer sich aber aber am Mittwochmorgen unter den Frühschwimmern tummelte, die im Bergfreibad den coronabedingt verzögerten Saisonauftakt begingen, der musste feststellen: Ein Lächeln ist auch unter einer Maske zu erkennen – es muss nur breit genug sein. Und das war bei den ersten Badegästen definitiv der Fall.

Über 100 Badegäste tummeln sich in der ersten Frühschicht 1/10 Die Frühschwimmer eröffneten am Mittwochmorgen die Badesaison im Ochtruper Bergfreibad. Foto: Anne Steven

Bereits um kurz vor 6 Uhr bildete sich am Eingang eine Schlange. Foto: Anne Steven

Im Becken wurde dann auf jeweils zwei abgetrennten Bahnen immer in einer Richtung im Kreis geschwommen. Foto: Anne Steven

Die Frühschwimmer hatten das Prinzip schnell verstanden. Foto: Anne Steven

Die erste Schicht zur Saisoneröffnung war fast ausgebucht. Foto: Anne Steven

Auch immer Nichtschwimmerbereich und an der Rutsche war Betrieb. Foto: Anne Steven

Strahlende Gesichter – auch mit Maske erkennbar – nach den ersten Bahnen. Foto: Anne Steven

Die Liegewiesen zeigten sich zum Saisonstart noch unberührt. Foto: Anne Steven

Die großzügigen Rasenflächen warten regelrecht auf Badegäste, die es sich dort gemütlich machen. Foto: Anne Steven

Die Gruppe der Frühschwimmer erinnerte mit einer Kerze am Eingang an einen kürzlich Verstorbenen aus ihren Reihen. Foto: Anne Steven

Um kurz vor 6 Uhr hat sich am Eingang des Freibades bereits eine lange, aber coronakonforme Schlange gebildet. „Frohes Neues“, begrüßt eine Frühschwimmerin die anderen Wartenden. „Meine Güte, hat das heute Morgen lange gedauert, bis ich meine Tasche gepackt hatte. Man weiß ja gar nicht mehr, was man alles mitnehmen muss“, plaudert eine andere. Und dann folgt ein spontanes Ständchen, denn ein junger Mann unter den Frühschwimmern ist am Tag zuvor ein Jahr älter geworden. „Das muss sein“, erklärt eine ältere Dame diese Tradition unter den Frühschwimmern. Doch auch an diejenigen, die an diesem Morgen nicht mehr dabei sind, haben sie gedacht. Im Eingangsbereich erinnert eine brennende Kerze an einen kürzlich verstorbenen Frühschwimmer.

Countdown zum Saisonstart

Während vorm Tor schon fast der Countdown gezählt wird, tut sich drinnen endlich was. Das Tor wird aufgeschlossen, die Namen auf der Liste abgehakt und dann dürfen sie endlich ins Wasser.

Auch der Betriebsleiter der Stadtwerke, Robert Ohlemüller, und Herbert Bätker, Leiter der technischen Versorgung, sind zu dieser frühen Stunde vor Ort. Fröhlich begrüßen sie die ersten Badegäste, teilweise sogar namentlich. So manch einer bekommt vom Stadtwerke-Chef eine nicht ganz ernst gemeinten Rüffel, weil er oder sie etwas verspätet am Beckenrand eintrudelt. „Was ist denn los? Verschlafen? Sonst bist du doch immer schon um 6 Uhr hier“, meint er lachend und winkt einem Frühschwimmer, der hastig in Richtung Wasser läuft zu. „Ich hatte eine Kapelle erwartet“, lässt der Gescholtene den Spruch nicht einfach auf sich sitzen. Auf das allgemeine Gelächter folgt der Sprung ins kühle Nasse.

Dort müssen sie die Badegäste kurz orientieren. Denn anders als im vergangenen Jahr ist der Verkehr im Wasser jetzt geregelt. Immer zwei Bahnen sind mit Leinen zusammengefasst. Darin wird im Kreis geschwommen. „Rechts hoch, links runter“, erklärt Robert Ohlemüller das Prinzip. Die Schwimmerinnen und Schwimmer im Becken haben das ganz fix raus. Unter den wachsamen Augen von Schwimmmeister Stefan Polhuis ziehen sie ihre Bahnen oder Kreise. Auch im Nichtschwimmerbereich ist Betrieb. Ein paar Jugendliche probieren die Rutsche aus, planschen begeistert in den Fluten.

Erste Schwimmschicht ist fast ausgebucht

Diese erste Schwimmschicht der Saison ist am Mittwochmorgen fast ausgebucht. Tobias Klingebiel, Abteilungsleiter Energiehandel und Vertrieb, verzeichnete lediglich sechs Restplätze. Pro Schicht sind 120 Schwimmerinnen und Schwimmer erlaubt. Sie können frühmorgens von 6 bis 8 Uhr und am Nachmittag ihre Bahnen im Bergfreibad ziehen. Der Vormittag ist an Werktagen noch bis zu den Sommerferien den Schulen für ihren Sportunterricht vorbehalten. „Wenn die ihre Kontingente aber nicht ausschöpfen, werden wir noch kurzfristig Plätze freischalten“, verspricht Robert Ohlemüller. Es sei den Stadtwerken ein wichtiges Anliegen, den Schulen dies zu ermöglichen. Gleiches gelte für die Schwimmkurse, von denen derzeit drei pro Tag mit jeweils fünf Kindern stattfinden. Aufgrund der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz sind für die nächsten Kurse sogar acht Mädchen und Jungen erlaubt.

Während die letzten Badegäste der Frühschicht ins Becken steigen, sind die ersten schon wieder fertig. „Das war toll, einfach herrlich“, Ruft eine Frühschwimmern den Stadtwerke-Verantwortlichen zu. Sie steigt gerade aus dem Becken. Kurz darauf verschwindet ihr Lächeln wieder unter einer Maske – aber die Augen leuchten.