Mit Blick auf die Entwicklung von Sportflächen am Witthagen hat die Stadtverwaltung für 2021 und 2022 einen überarbeiteten Antrag zum Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten beim Land NRW eingereicht. Dabei trat die Stadt anstelle des FSV Ochtrup als Bauherrin für den zweiten Rasenplatz sowie für eine Multifunktionsfläche auf. Diese beinhaltet ein Basketballfeld, zwei Tischtennisplatten sowie verschiedene Mehrgenerationen- und Handicap-Geräte.

In der jüngsten Fachausschusssitzung ist ein Antrag des SC Arminia Ochtrup und dessen Basketballabteilung beraten worden. Die Sportler beantragten die Errichtung eines Basketball-Freiplatzes, der jederzeit frei zugänglich ist. Die vorhandenen Plätze am Schulzentrum seien überholungsbedürftig. Unter anderem schlagen die Basketballer als Standort das Sportwerk am Witthagen vor.

Da dort ein solches Spielfeld in Planung ist, einigten sich die Fraktionen darauf, den Antrag der Arminen nicht weiter zu verfolgen. Lena Schneuing (FWO) schlug vor, den Etat für dieses Jahr ausgefallene oder ausfallende (Sport-)Feste für Sanierungsmaßnahmen der vorhanden Plätze zu nutzen.

Dafür müsse zunächst mit den Schulen gesprochen werden, erklärte Fachbereichsleiter Michael Alfert. Doris Nollen-Kuhlbusch, Leiterin der Realschule und Vertreterin der weiterführenden Schulen im Ausschuss, regte an, die Plätze ab einer gewissen Uhrzeit nach Schulschluss zugänglich zu machen, um den Unterricht nicht zu stören: „Das könnte man regeln. Ein Problem sehe ich vielmehr darin, wenn die Jugendlichen auf dem Schulhof herumlungern und dort Müll hinterlassenen.“

Michael Alfert bot daraufhin an, das Basketballfeld mit zwei Körben auf dem Schulhof des Gymnasiums wieder mit Netzen auszustatten und aufzuwerten, um daraufhin das Nutzungsverhalten zu beobachten. Dem folgte das Gremium einstimmig.