Von den Anfängen vor 100 Jahren und ganz vielen Fabrikarbeitern

„Mit den historisch gewachsenen Bauerschaftsvereinen können wir nicht mithalten“, meint Bernhard Dirksen abwehrend. Der Berger Schützenverein, dessen Ehrenvorsitzender der 82-Jährige ist, blickt an diesem Wochenende „erst“ auf 100 Jahre zurück. Doch ein Blick in die Historie lohnt sich auch bei diesem Verein.

Gegründet im Jahr 1921 rekrutierte der Berger Schützenverein seine Mitglieder hauptsächlich aus den „Siedlungsgebieten“ wie Bernhard Dirksen sie nennt. Das Vereinsgebiet erstreckte sich damals hauptsächlich von der Gronauer Straße über den Ochtruper Berg bis zur Bentheimer Straße, inklusive der dort verorteten Gaststätten Kock/Buddendiek, Katerkamp, Nobbenhuis und Elfering. In den Reihen der Berger Schützen fanden sich in erster Linie Fabrikarbeiter, die bei den Gebrüdern Laurenz in Lohn und Brot standen.

„Die Kosten für die Gründungsversammlung mussten die ersten Mitglieder noch aus eigener Tasche bezahlen. Eine Vereinskasse gab es da noch nicht“, berichtet Bernhard Dirksen schmunzelnd. Erster Vorsitzender war übrigens Heinrich Hüntemann.

Die Sache mit dem Schützenfesttermin

Bernhard Dirksen trat 1956 in den Verein ein. In diesen Jahren bekam der Schützenverein Probleme mit seinem Schützenfesttermin. Ursprünglich wurde an einem Wochenende gefeiert: freitags ging es zum Grünholen, samstags wurde geschmückt, sonntags stand das Vogelschießen an, montags der Frühschoppen und abends der Königsball, am Dienstag folgte ein weiterer Frühschoppen. Die Mitglieder mussten sich fürs ausgiebige Feiern also Urlaub nehmen. Doch da eine große Anzahl von ihnen bei der Firma Laurenz beschäftigt war und noch dazu die Musiker der damaligen Werkskapelle beim Schützenfest musizierten, kollidierten die Urlaubspläne naturgemäß miteinander. Eine Lösung musste her. Und die hieß Fronleichnam – allerdings hatten die Berger Schützen die Rechnung ohne die Kirche gemacht.

Deren Vertreter bestanden nämlich darauf, dass der Verein ohne musikalische Unterstützung der Kapelle am Morgen des Fronleichnamstages seinen Vogel zur Stange brachte. „Das hätte ja die Prozession gestört“, berichtet Bernhard Dirksen von den damaligen Querelen. Die Vorstandskollegen von damals hätten sich „sehr schwer getan“.

Heute sei mit der Kirche deutlich einfacher ein Kompromiss zu finden. Zum Schützenfest 2019 straffte der Verein, der heute unter der Leitung des Vorsitzenden Frank Bußmann steht, sein Festprogramm um einen Tag. Dadurch fiel der Kirchgang auf den Fronleichnamstag. „Die Messe feiern wir jetzt immer nachmittags, danach steht dann das Vogelschießen an“, beschreibt Frank Bußmann den neuen Ablauf beim Schützenfest.

Der heutige Vorsitzende trat 1987 in den Verein ein. Damals war Bernhard Dirksen schon Vorsitzender. Beide haben einige Jahre Erfahrung mit der Vorstandsarbeit. „Wenn das Schützenfest anfängt, haben wir schon eins auf“, weiß der Ehrenvorsitzende, wie viele Termine für Vorstand und Festvorstand im Vorfeld der offiziellen Feierlichkeiten anstehen. Spaß machten solche Termine in geselliger Runde zwar meistens auch, doch kosteten sie auch so manche Schweißperle.

Volles Haus beim Schützenfest im Jahr 1989

Bernhard Dirksen ist da besonders das Schützenfest von 1989 in Erinnerung geblieben. Damals waren sowohl die Königs- als auch die Kaiserwürde zu vergeben. Wilhelm Dankbar machte das Rennen beim Kaiserschießen, König wurde Bernhard Stohldreier. „Beide hatten große Familien“, weiß Bernhard Dirksen noch ganz genau. Hinzu kamen die Abordnungen der Nachbarvereine. Im Zelt wurden die Plätze knapp, einige Schützen begannen zu Murren.

Doch der heute 82-Jährige behielt die Ruhe, während er zusätzliche Tisch und Stühle organisierte. Das lag auch daran, weil ihm der damalige Pfarrer Hans Siemen beruhigend zuraunte: „Herr Dirksen, nur für Heiligabend kann ich auch keine Kirche bauen.“

Apropos: Im Jahr 1951 wurde das Ehrenmal des Berger Schützenvereins errichtet. Die Söhne der Familie Kühlkamp am Grünen Weg seien beide im Krieg gefallen, erzählt Bernhard Dirksen. Zu ihrer Erinnerung und als Mahnung hätten die Bäckersleute das Ehrenmal gebaut. Später wurde die Bäckerei von Familie Honerkamp übernommen. Das Ehrenmal ging 1985 in das Eigentum des Berger Schützenvereins über. Zwei Jahre später sei die Gedenkstätte mit viel Einsatz der handwerklich begabten Mitglieder instand gesetzt worden. Im Vorstand des Vereins wurden die Posten der Kapellenwarte eingerichtet, die sich um die Pflege des Ehrenmals kümmern.

Kümmern musste sich der Vorstand in den 90er Jahren um einen Festplatz. Einen festen Ort gab es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Zumeist hätten die verschiedenen Gaststätten entsprechende Flächen zur Verfügung gestellt, erzählt Frank Bußmann. Da sich aber der Vereinsbezirk mittlerweile verschoben hatte, standen diese mitunter nicht mehr zur Verfügung.

Vereinsgrenzen verschwimmen heute

Heute wohnen die insgesamt 240 Mitglieder größtenteils im Bereich zwischen Bergweg und Weilautstraße, wobei die Grenzen zu anderen Verein durchaus verschwimmen. Das sei heute anders als früher weiß der Vorsitzende.

Schließlich ergab sich 1996 die Möglichkeit, auf dem Ochtruper Berg in direkter Nachbarschaft zum Freibad und in Kooperation mit dem Schützenverein Niederesch einen Festplatz herzurichten. Die Stadt Ochtrup trug ihren Teil dazu bei. Doch auch die beiden Vereine leisteten ehrenamtliche Stunden und steuerten jeweils 6000 DM aus den Vereinskassen zu dem Projekt bei.

Das Berger-Vogelschießen wurde anfangs auf dem Berg ausgetragen. 1967 schossen die Schützen auch mal „im Büschken“ am Freibad, bevor sie 1969 bei Uphoff eine eigenen Vogelstange errichteten. Traditionell treten die Schützen bei jedem Schützenfest das erste Mal zum Maibuchen- und Grünholen am Festzelt an. Und dann komme ein plattdeutscher Spruch, den er ehemalige Vorsitzende Paul Baving geprägt habe, erzählt Bernhard Dirksen. Wenn also alle Schützen in Reih und Glied stehen, alles vorbereitet ist, dann sagt der Vorsitzende: „Wi häb’t wier antoch.“

Königspaare des Berger Schützenvereins seit 1949 1949: Elisabeth Holthenrich und Bernhard Niesing1951: Maria und Wilhelm Bülters1953: Paula Katerkamp und Bernhard Wiggenhorn1955: Anne Leffers und Reinhold Niesing1957: Agnes Wissing und Adolf Homölle1959: Lotte Bode und Martin Heimann1961: Agnes und Theodor Weßling1963: Margret und Konrad Katerkamp1965: Maria und Anton Schild1967: Liesel und Bernhard Bußmann1969: Klärchen und Heinrich Strüwing1971: Maria und Hans Wiegenstein1973: Helga und Theo Intfeld1975: Agnes und Bernhard Stohldreier1977: Maria Heufert und Helmut Zurich1979: Margarete und Hermann Heindirk1981: Maria und Hermann Weßling1983: Hedwig und Helmut Kracke1985: Annemarie und Bernhard Holtmannspötter1987: Margret und Walter Rosenboom1989: Maria und Wilhelm Dankbar1991: Maria und Bernhard Zurich1993: Bärbel und Hans-Werner Wiegenstein1995: Simone Kock und Jürgen Leusder1997: Ingeborg und Bernhard Baving1999: Marion und Manfred Minning2001: Marion und Jürgen Ernst2003: Martina und Georg Kemper2005: Diana Bussmann und Andre Zurich2007: Birgit und Paul-Heinz Baving2009: Martina und Lothar Klingebiel2011: Anja und Frank Bußmann2013: Ute und Franz-Josef Flaskamp2015: Petra und Franz Scheipers2017: Lisa und Marc Holtmannspötter2019: Ulrike und Thomas Hengstmann ...