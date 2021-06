Der Beliebtheit der Skateranlage an der Schützenstraße möchte die SPD gerne Rechnung tragen. Im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am Montag beantragte sie daher deren Erweiterung.

Die Stadt möge Kontakt mit dem für die jüngste Erweiterung der Anlage verantwortlichen Büro aufnehmen und eine Kostenschätzung einholen. „Wir wissen, dass im Haushalt keine Mittel für die Erweiterung der Skateranlage eingestellt sind, möchten aber den Sanierungsbedarf ins Bewusstsein rufen“, sagte Tim Kersting. Der Bestand solle gesichert und gegebenenfalls ausgebaut werden. Auf diesen Zug sprang Markus Eiling (CDU) auf und ergänzte den Antrag: „Wenn wir schon bei einer Kostenabfrage sind, sollten wir sie auch mit der Dirtbahn und einem Pumptrack verbinden.“ Er erwähnte zudem, dass es einen Unterschied zwischen Sanierung und Instandhaltung gebe.

Reparaturen

Reparaturen könnten durchgeführt werden, sagte die Erste Beigeordnete Birgit Stening und bat auch um zügige Rückmeldung, falls jemand defekte Stellen entdeckt. Jede Planung koste jedoch Geld, das für dieses Jahr nicht eingeplant sei. Wohl aber könne die Verwaltung bei anderen Kommunen nachfragen, was entsprechende Anlagen und Erweiterungen dort gekostet haben. „Allerdings sind die Kosten für die Skateranlage nicht ganz vergleichbar mit jenen für eine Dirtbahn, allein weil wir dafür noch kein Grundstück haben“, fügte sie an.

Das Gremium einigte sich darauf, die Erweiterung der Skateranlage in die Beratungen für den Haushalt 2022 aufzunehmen und beauftragte die Verwaltung, bei der Stadt Ahaus die genannten Kosten zu erfragen. Stening erwähnte abschließend auch die Kehrseite der Medaille: „Ich war selbst mal abends dort und es sieht schon schlimm aus, was da an Müll rumliegt. Glücklicherweise gibt es einen Nachbarn, der jeden Abend ehrenamtlich aufräumt.“