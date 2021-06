Bachlauf ist aus Korsett befreit

Die Sonne scheint, Vögel zwitschern, Bienen und allerlei andere Insekten summen, zwischendrin plätschert ein Bach. Zu viel Idylle? Unrealistisch gar? Keinesfalls. Im Naturschutzgebiet Harskamp wurde der Wüstegraben – ein vormals in ein gradliniges Trapezprofil gezwängter Bachlauf – renaturiert. In den vergangenen Monaten ist so ein kleines Paradies entstanden.

Die Planungen hatten bereits im Jahr 2019 begonnen. „Damals hat uns das trockene Wetter in die Karten gespielt“, berichtet Marc Krümpel von der Arbeitsgemeinschaft Wasser- und Bodenverbände Kreis Steinfurt bei einem Ortstermin im Naturschutzgebiet Harskamp von den ersten Maßnahmen. Klares Ziel: die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Demnach müssen beitragspflichtige Gewässer – und ein solches ist der Wüstegraben – bis zum Jahr 2027 in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden. Mit anderen Worten, der Bachlauf sollte aus seinem Korsett befreit werden und mehr Raum bekommen. Das sei an dieser Stelle auch gelungen, freut sich Marc Krümpel über das Ergebnis.

Zwölf statt drei Meter

Auf einer Länge von 700 Metern wurde das Gewässer renaturiert. Heute schlängelt sich der Wüstegraben zwölf Meter breit durch die Landschaft, zuvor maß das Gerinne nur etwa drei Meter. Hierfür wurden etwa 5700 Kubikmeter Boden bewegt. Durch den Einbau von sogenannten Strömungslenkern, gemeint ist zum Beispiel Totholz, bilden sich regelrechte Mikrohabitate.

Zudem sind Sekundärauen entstanden, in denen sich in den kommenden Jahren verschiedenste Pflanzen wie zum Beispiel Ampfer- und Knötericharten, kriechender Hahnenfuß, Pestwurz, Rohrglanzgras oder Straußgras. ansiedeln können oder bereits haben.

Auch die Fauna profitiert von der Maßnahme, die übrigens von der Bezirksregierung Münster sowie der Unteren Wasserbehörde des Kreises Steinfurt finanziert wurde. Marc Krümpel und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hoffen, das künftig Klein- und Jungfische wie Gründlinge, Elritze, Bachschmerlen oder Mühlenkoppen den neuen Gewässerabschnitt zusätzliche beleben werden – ganz zu schweigen von den Kleinstlebewesen wie Bachflohkrebsen sowie Larven von Köcher-, Eintags- oder Steinfliegen.

„Das Wasser kann sich seinen Weg jetzt selbst suchen“, betont Michael Kettrup von der Bezirksregierung. Letztere ist Eigentümerin der Flächen im Harskamp, was die Umsetzung der Maßnahme am Wüstegraben erleichterte. So fielen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern über mögliche Ausfallentschädigungen weg. Der Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen sei groß, weiß auch Kettrups Kollege Christoph Scharner. Er ist bei der Oberen Wasserbehörde tätig und kennt die Problematik. Doch es sei durchaus ein Wandel zu verspüren, ergänzt Heiner Niehues vom Unterhaltungsverband Oster und Brechte. Viele Landwirte ließen sich mittlerweile schon darauf ein, dem Naturschutz Areale zur Verfügung zu stellen.

Im Nachgang zu den Renaturierungsmaßnahmen erfolgt in der Regel eine „beobachtende Pflege“, wie Dr. Peter Schwartze von der Biologischen Station Kreis Steinfurt das Prozedere beschreibt. Das Areal werde größtenteils der Natur überlassen. Diese mache sich die Flächen zu eigen.

Kontrollen sind notwendig

In unregelmäßigen Abständen sind die Verantwortlichen aber vor Ort und schauen nach dem Rechten. Dass das unbedingt notwendig ist, demonstriert Marc Krümpel mit Fotos und Videos. Denn immer wieder gibt es Menschen, die ihren Müll im Naturschutzgebiet entsorgen. Vielfach werde der Unrat einfach von der Brücke des Schotterweges, der durch das Areal führt, ins Wasser geworfen, erzählt Jana Rotermund von der Unteren Wasserbehörde des Kreises Steinfurt. Dabei ist ihr die Wut über solchen Frevel anzusehen.

Auch Peter Schwartze ärgert sich über das Verhalten. Wenn er in dem Naturschutzgebiet unterwegs ist, kommt er oft mit Spaziergängern ins Gespräch, versucht aufzuklären, doch immer könne er schließlich auch nicht vor Ort sein. Aktuell seien aufgrund der Coronapandemie etwa 50 bis 100 Prozent mehr Leute in den Naturschutzgebieten unterwegs.

Besonders dreist waren einige Quadfahrer, die vor einigen Wochen das verbreiterte Flussbett als Rennstrecke missbrauchten. „Die sind hier mitten durch das Gewässer gefahren“, erzählt Jana Rotermund. Die Fahrer auf frischer Tat zu ertappen, gelang den Naturschützern trotz Wildkameras nicht. Sie fanden nur die frischen Reifenspuren im Uferbereich.

Appell an Besucherinnen und Besucher

Der Frust und die Wut sitzen tief. Doch abschrecken lassen wollen sich die Verantwortlichen davon nicht, wissen sie doch wie wichtig ihre Arbeit ist. Grundsätzlich sind Spaziergänger und Radfahrer im Harskamp auch gerngesehen Gäste. Für sie wurden einige Informationstafeln aufgestellt. Doch der Schutz der Natur gehe eben vor, betont Marc Krümpel. Deshalb richten die Verantwortlichen einen dringende Appell an alle Besucherinnen und Besucher, auf den Wege zu bleiben. Zudem müssen Hunde anleint werden. Zu schnell würden die Vierbeiner beim Herumtoben in den Wiesen brütende Vögel stören oder gar Gelege zerstören.

Der Anfang im Naturschutzgebiet Harskamp ist gemacht. Den Rest erledigt die Natur – wenn die Menschen sie denn lassen.