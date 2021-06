Sich selbst treu geblieben

Was schreibe ich meinem zukünftigen Ich? Vor dieser Frage stand vor zehn Jahren die Konfirmandengruppe der evangelischen Kirchengemeinde. Die Jugendlichen verfassten eine schriftliche Zeitkapsel an sich selbst, die die Gemeinde ihnen jetzt zugeschickt hat.

Initiiert wurde die Aktion 2011 von Pfarrer Albrecht Philipps. Einer der Konfirmanden war Ralf Selker. Er zog mit seiner Familie als 14-Jähriger ein Jahr zuvor aus Gildehaus nach Ochtrup: „Die Konfirmation hat mir sehr geholfen, Kontakte zu knüpfen, auch außerhalb der Schule. Einige Freundschaften bestehen heute immer noch.“

Die Idee hinter den Konfi-Briefen war unter anderem auch, den Kontakt zu den Gemeindegliedern zu halten, erklärt Pfarrerin Imke Philipps: „Mitte 20 ist das klassische Austrittsalter aus der Kirche.“ Für Ralf Selker ist so etwas kein Thema. Sicherlich gebe es Pro- und Contra-Situationen, die immer wieder an die Öffentlichkeit tretenden Missbrauchsfälle oder das Thema Kirchensteuer. Der 24-Jährige ist gelernter Steuerfachangestellter: „Kirchenaustritte hatten zumindest damals viel mit der Steuer zu tun. Ich bin mit der evangelischen Kirche zufrieden.“

Ein spannender Moment

Den Brief aus 2011 zu lesen, sei ein ganz spannender Moment gewesen. Dass es ihn überhaupt gibt, hatte er vollkommen vergessen – aus den Augen, aus dem Sinn. Als 14-Jähriger waren seine Vorstellungen zwar klar, gingen allerdings auch nicht zu weit in die Zukunft. Das Wichtigste war Ralf Selkers offenbar der nächste Schritt: „Ich habe gehofft, dass ich meinen Realschulabschluss schaffe. Was danach kommen sollte, davon ist im Brief keine Rede. Richtig Gedanken für das Leben habe ich mir nicht gemacht. Es war auch eine ganz andere Welt.“

Vor allem kleinere Sachen habe er umgesetzt oder erreicht. Ein Haus und ein Haustier wären schön, schrieb er damals. Ein bisschen hat sich auch das erfüllt. Selkers Familie hat sich im Jahr 2013 einen Hund zugelegt. Heute lebt der Student des Wirtschaftsingenieurwesens mit einem Kumpel in einer WG in Düsseldorf. „Ein bisschen bin ich meinem damaligen Ich schon treu geblieben“, findet er.

Und was würde er heute seinem zukünftigen 34-jährigen Ich schreiben? „Dass ich hoffe, in zehn Jahren mit meinem Studium fertig zu sein“, antwortet er lachend. Die Ziele eines Eigenheims samt Haustier bleiben bestehen. Dazu käme aber auch eine eigene Familie. Als Geschichts- und Kulturinteressierter wünscht er seinem zukünftigem Ich, die Vorlieben ausgelebt zu haben und gereist zu sein. „Schön wäre es auch, ein eigenes Unternehmen oder selbstständig zu sein.“