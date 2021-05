Hügelpiste mit Unterhaltungswert

Diese Nachricht dürften viele junge Saerbeckerinnen und Saerbecker mit Freude zur Kenntnis nehmen: Ein erster Schritt in Richtung Pumptrack ist getan. Der Hauptausschuss des Rates hat sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Wellen-Rundkurs in der Nähe von Seniorenzentrum am See und St.-Marien-Kita zu errichten.

CDU, Grüne und SPD waren dafür, nur die UWG stimmte dagegen. Deren Fraktionschefin Mechthild Lüggert gab zu Bedenken, dass sich die Bewohner des Altenheims von dem Lärm gestört fühlen könnten. Das sah SPD-Fraktionschef Christian Schulte ganz anders. Er bezeichnete eine solche Anlage als „Bereicherung“, insbesondere auch für die Bewohner des Altenheims, für die die radelnden Jugendlichen, wie er befand, durchaus unterhaltsam sein könnten.

Die Verwaltung hatte insgesamt vier Standorte zur Auswahl gestellt. Die Anlage hätte demnach auch in dem Neubaugebiet Alter Reiterhof, in Middendorf oder an der Hembergener Straße entstehen können. An jedem der Standorte verfügt die Gemeinde bereits über geeignete Flächen. Zentral und damit gut erreichbar für Jugendliche ist aber nur der Platz am Seniorenzentrum. Für ihn spricht auch, dass er nicht unmittelbar an Siedlungen grenzt. Die Verwaltung geht davon aus, dass für den Pumptrack eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern benötigt wird.

Den Antrag für den Bau einer solchen Anlage hatte die CDU-Fraktion gestellt. Für Planungskosten wurden bislang 5000 Euro in den Haushalt eingestellt. „Wir wollen nicht, dass für die Anlage bestehende Bolz- oder Spielplätze weichen müssen“, stellte der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernd Willebrandt in der Ausschusssitzung klar.

Pumptracks – sie sind für junge Sportbegeisterte eine Attraktion – sind in den vergangenen Jahren in einer ganzen Reihen von Kommunen in der Region entstanden. Unter anderem auch in Mettingen. Die dortige 250 Meter lange Hügelpiste, die 2019 in Betrieb genommen worden war, hatte Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg unlängst selbst in Augenschein genommen. Ergänzt wird sie durch einen Kids-Pumptrack, auf dem kleine Kinder mit Laufrädern ihre Runden drehen können.

Über den großen Asphalt-Parcours können neben Radlern auch Rollerfahrer, Skateboarder und Inline-Skater rollen. Sinn und Zweck ist es dabei, am Startpunkt ordentlich Schwung zu nehmen und sich dann durch geschickte Gewichtsverlagerungen und möglichst ohne nochmaliges Treten der Pedale weiter durch den Parcours zu bewegen.

Wie viel ein solcher Pumptrack die Gemeinde kosten würde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen. Die Mettinger Anlage, die rund 1200 Quadratmeter groß ist, schlug mit 266 000 Euro zu Buche, wovon 65 Prozent aus öffentlichen Fördertöpfen floss.

Ob auch Saerbeck mit einer finanziellen Förderung rechnen kann, ist ungewiss. Ein Antrag auf Mittel aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ macht vorerst wenig Sinn. Laut Verwaltung können für 2022 keine Anträge eingereicht werden. Dies sei nach Informationen des Landesministeriums für Kommunales erst für 2023 wieder möglich.

Die Verwaltung prüft nunmehr, ob sie möglicherweise mit Mitteln aus dem Leader-Programm rechnen kann.