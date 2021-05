Stefan Winkeljann jetzt an der Spitze

Die Kolpingsfamilie hat einen neuen Vorsitzenden: Stefan Winkeljann steht nun mit einem jungen Team an der Spitze des traditionsreichen Verbandes. Winkeljann, bislang stellvertretender Vorsitzender, tritt die Nachfolge von Alfons Bücker an, der nach 34 Jahren am Montagabend während der Mitgliederversammlung in der Bürgerscheune das Amt des Vorsitzenden niederlegte.

„Das kommt jetzt nicht überraschend“, erklärte Bücker. Schon im vergangenen Jahr hatte er seinen Rückzug als Vorsitzender angekündigt. Mit der Neubesetzung mehrerer Vorstandsposten durch junge Talente wurde der Generationswechsel an der Spitze der Kolpingsfamilie bereits 2020 vorbereitet und jetzt mit weiteren Wahlgängen, insbesondere der Bestimmung des Vorsitzenden, vollzogen. „Der Abschied aus dem Vorstand fällt mir nicht leicht, aber zu wissen, dass eine junge motivierte Mannschaft die Geschicke der Kolpingsfamilie weiterführen will, freut mich sehr“, sagte Bücker.

„Corona und der Generationswechsel werden in der Chronik der Saerbecker Kolpingsfamilie mit den Jahren 2020 und 2021 verbunden bleiben“, betonte der scheidende Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Das Mehrgenerationenhaus geschlossen, die Vereinsarbeit ausgebremst – so erlebte sich die Kolpingsfamilie im Frühjahr 2020, doch mit Kreativität und großem Einsatz erdachten viele Aktive neue Formate, die bei den Mitgliedern und den Saerbeckern gut ankamen: ein „Lagertag at home“ als kleiner Ersatz für das ausgefallene Ferienlager; der adventliche Ausflugstipp „Krippe im Fenster“, der mit Unterstützung Saerbecker Geschäfte und Unternehmen viele Familien kreuz und quer durchs Dorf führte; über 1000 Paar gesammelte Schuhe und die erfolgreichen Schrottsammlungen, aber auch die süße Weihnachtspost für alle Mitglieder fanden den Eingang in den Jahresrückblick.

„Vom Normalbetrieb ist die Kolpingsfamilie noch weit entfernt, aber mit viel Kreativität und dem festen Willen, uns das Vereinsleben nicht von einem Virus lahm legen zu lassen, geht es weiter“, machte Bücker deutlich.

Diesen Optimismus seines Vorgängers teilt der neue Vorsitzende Stefan Winkeljann. „Wir planen weiter unser Sommerprogramm“, so Winkeljann. Auf tolle Ferienspaßangebote, auf unbeschwerte Tage im Ferienlager und die Dorfranderholung freuen sich insbesondere Kinder und Jugendliche aus dem Dorf.

„Es sind große Fußstapfen, in die ich trete. Alfons Bücker hinterlässt ein wirklich großes Erbe“, erklärt Winkeljann und freut sich auf die neue Aufgabe als Kolping-Vorsitzender. Vertrauen kann er auf ein engagiertes Team, zu dem nach den Wahlen weitere neue Gesichter zählen.

Durch den Wechsel von Stefan Winkeljann an die Vereinsspitze wurde das Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden vakant. Mit dem Votum der Mitgliederversammlung wird Ulrich Dieckmann den Posten eines stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen. Anna Lena Bringemeier, die sich um die Mitgliederverwaltung kümmert, wird zukünftig als Beisitzerin im Vorstand mitarbeiten. Eduard Thiede, der zwölf Jahre dieses Amt bekleidete, stand dafür nicht mehr zur Verfügung. Ansprechpartnerin für den Arbeitskreis Glauben bleibt Klara Leiting.

Auch in der geistlichen Leitung der Kolpingsfamilie gibt es einen Wechsel: 25 Jahre lang begleitete Pastoralreferent Werner Heckmann als Präses die Entwicklung des Verbandes in Saerbeck. In dieser Position wird jetzt Pastoralreferentin Anja Daut die rund 750 Mitglieder von der Kolpingjugend über die Familienkreise bis zu den Senioren unterstützen.

Abschiedsworte und -geschenke gab es am Montagabend für Alfons Bücker und Werner Heckmann Corona bedingt nur im kleinen Rahmen. Eine Abschiedsfeier in großer Runde ist aber schon geplant. Stefan Winkeljann ist sich sicher: „Die nächste Ehrenamtsparty der Kolpingsfamilie kommt bestimmt …“