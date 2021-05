Envitec liefert flüssiges Biomethan für Tankstellen-Netz

Die Liqvis GmbH und die Saerbecker Firma „EnviTec Biogas AG“ haben einen Vertrag über die Lieferung von Bio-LNG (siehe Infokasten) abgeschlossen. Ab dem dritten Quartal 2022 beliefert die „EnviTec Bioenergie Güstrow GmbH“ - eine hundertprozentige Tochter der „EnviTec Biogas AG“ – Liqvis mit Bio-LNG.

Das Bio-LNG wird ab Herbst 2022 in der Biogasanlage in Güstrow produziert, die bisher zur Herstellung von Biomethan genutzt wurde und nun auf die Produktion von Bio-LNG umgerüstet wird. Das Bio-LNG wird CO-neutral sein und somit gegenüber dem herkömmlichen LNG nochmals eine deutliche CO-Einsparung ermöglichen. Liqvis wird das Bio-LNG spätestens ab Oktober 2022 an seinen LNG-Tankstellen in Deutschland als alternativen Kraftstoff für den Schwerlastverkehr anbieten.

Sebastian Gröblinghoff, Geschäftsführer der Liqvis GmbH: „Der Liefervertrag mit EnviTec ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, das Produktangebot der Liqvis weiter zu dekarbonisieren. Bereits seit 2017 helfen wir unseren Kunden, durch das Angebot von konventionellem LNG eine erhebliche CO-Einsparung gegenüber dem Einsatz von Diesel als Kraftstoff zu erreichen. Ab 2022 können wir nun durch die Kooperation mit einem starken Partner mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Biogaserzeugung erstmals auch ein vollkommen CO-neutrales Produkt zu einem attraktiven Preis anbieten. Weil Bio-LNG bisher nur eingeschränkt zur Verfügung steht, werden wir den Bedarf unserer Kunden vermutlich noch nicht voll abdecken können. Wir arbeiten aber daran, den Anteil von Bio-LNG in unserem Portfolio stetig zu erhöhen und langfristig allen Kunden ein attraktives Angebot zum Einsatz von Bio-LNG unterbreiten zu können. Wenn dies von den Kunden akzeptiert wird, wäre das ein echter Fortschritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs in Deutschland.“

Olaf von Lehmden, CEO der EnviTec Biogas AG: „Mit der Umsetzung der RED II in Deutschland wird die Energiewende im Verkehrsbereich erstmals ambitioniert angegangen. Die Beimischung oder die vollständige Umstellung auf Bio-LNG kann einen immensen Beitrag zur Dekarbonisierung des europaweit steigenden Schwerlastverkehrs leisten. Mit dem Erwerb und der Umrüstung des Bioenergieparks Güstrow steigt EnviTec in die Produktion fortschrittlicher Biokraftstoffe ein und eröffnet sich ein neues Geschäftsfeld. Die Umrüstung des Standorts Güstrow erfordert Investitionen in eine CO-Verflüssigungsanlage, eine LNG-Anlage zur Biomethanverflüssigung sowie umfangreiche Ersatzinvestitionen wie beispielsweise in Dächer und Rührwerke in einem Umfang von 35 bis 40 Millionen Euro.“

Die Uniper-Tochtergesellschaft Liqvis betreibt bereits seit 2017 LNG-Tank-Stationen, die an strategischen Verkehrsknotenpunkten mit besonders hohem Lkw-Aufkommen (z.B. in Berlin-Grünheide, Hannover-Langenhagen, Kassel-Lohfelden und Bönen) angesiedelt sind. Um der steigenden Nachfrage nach dem Alternativkraftstoff LNG gerecht zu werden, ist in den kommenden Jahren ein konsequenter Ausbau der deutschen Tankstelleninfrastruktur geplant. So sollen noch in diesem Jahr in den Regionen Bad Honnef, Ulm-Seligweiler und Magdeburg weitere Liqvis-Stationen in Betrieb genommen werden.

LNG-Lkw mit ihren niedrigen Feinstaub- und Stickstoffoxid-Werten erfüllen bereits heute die hohen Umweltanforderungen der Euro-VI-Abgasnorm problemlos. Die Kraftstoffkosten bei schweren Lkw über 18 Tonnen mit einer jährlichen Laufleistung von mindestens 100 000 Kilometern sind deutlich geringer als bei Dieselfahrzeugen. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit LNG betriebene Fahrzeuge von der Autobahnmaut in Deutschland befreit sind.