„Das ist pure Emotion“

Zwei ältere Damen betreten an diesem Dienstag gegen 10 Uhr das Café Liesenkötter. Sie fragen, ob sie draußen frühstücken können. Tobias Liesenkötter bejaht freudestrahlend. Sie zählen zu den ersten Gästen, die der Betrieb nach langer Corona-Zwangspause bewirtet. Seit gestern dürfen sie wieder auf der Außenterrasse des Cafés Platz nehmen, drinnen wäre dies auch mit negativem Testergebnis oder mit Impfbescheinigung möglich.

Das ist aber nicht die einzige Nachricht, die die Bäckerei an diesem sonnigen Vormittag zu vermelden hat.

Die womöglich größere Neuigkeit dürfte sein, dass Tobias Liesenkötter jetzt ganz offiziell die Bäckerei und Konditorei von seinem Vater Georg Liesenkötter übernommen hat. Ohne viel Brimborium, weil es auch nicht wirklich überraschend ist, aber nicht minder bedeutend. Denn jetzt steht der 32-Jährige dem 50-Mann-Betrieb vor. „Es wird Zeit, dass die jungen Leute eine Chance bekommen“, sagt Georg Liesenkötter vollkommen unprätentiös. Dann fügt er noch hinzu, dass ihm die Entscheidung leicht gefallen sei: „Ich habe keine Angst davor loszulassen.“

Und sowieso: Ganz weg ist der Seniorchef nicht, auch wenn sein Sohn jetzt die Zügel in den Händen hält. „Was sich für meinen Vater ändert, ist, dass für ihn der Zwang weg ist. Darüber bin ich sehr froh“, stellt Tobias Liesenkötter fest. Aber klar: Wenn er zum Beispiel Urlaub machen wolle, „dann stehe ich Gewehr bei Fuß“, sagt der 65-Jährige und zitiert den Trude-Herr-Song „Niemals geht man so ganz“. Er selbst war 25 Jahre alt, als er die Bäckerei und den kleinen Lebensmittelladen, die damals noch in der Marktstraße waren, übernahm, nachdem sein Vater da gestorben war. 1982 ließ der Konditormeister einen neuen Betrieb am jetzigen Standort errichten und siedelte um. Georg Liesenkötter erweiterte, stellte künftig nicht nur Brot und Brötchen, sondern auch Kuchen und Torten her und eröffnete Filialen in Greven und Emsdetten. Heute beschäftigt der Betrieb fünf Bäcker, darunter zwei Auszubildende und zehn Konditoren (davon drei Azubis) sowie zahlreiche Verkäuferinnen, Servicekräfte und Aushilfen.

Dass Tobias Liesenkötter in die Fußstapfen seines Vaters treten würde, stand schon früh fest. Einmal schnupperte er Verwaltungsluft: Das obligatorische Praktikum während der Schulzeit absolvierte er im Einwohnermeldeamt der Gemeindeverwaltung. „Da habe ich schnell realisiert, dass das nichts für mich ist. Ich muss mich bewegen, brauche Action bei der Arbeit“, sagt der Juniorchef.

Action – und Gefühl: „Wenn ich die Brote aus dem Ofen ziehe und die Kruste knistert, dann ist das pure Emotion“, erklärt Tobias Liesenkötter, der nicht nur Bäcker-, sondern auch Konditormeister ist und seit einiger Zeit außerdem Prüfungsausschussvorsitzender der Bäckerinnung.

Seine ersten Sporen verdiente er sich in einer renommierten Bäckerei in Düsseldorf. Nach der Bäckerlehre ging er für eine Konditor-Ausbildung nach München. Tobias Liesenkötter ist froh über die Erfahrungen, die er außerhalb des elterlichen Betriebes sammeln durfte. Auch wenn die bei einigen weiteren Stationen hart erarbeitet werden mussten. Wie in einer bayerischen Großbäckerei, bei der er für ein halbes Jahr angeheuert hatte und in der er, wie er sagt, „richtig malochen“ muste, worüber er sich aber keinesfalls beschweren wolle. Ebenso wenig wie er die drei Monate in einer Muffin-Fabrik in Irland vermissen will, auch wenn er sich den Job ganz anders vorgestellt hatte. Die Art der Herstellung – mit viel Zucker und Farbstoffen – ging ihm gegen den Strich. „Ich dachte, das halte ich nicht durch. Aber meine Mutter m einte ,Du lernst überall was hinzu‘.“ Und so blieb er und sagt heute: „Es war gut, dass ich in Irland war.“

Ob sich etwas ändern wird im Familienbetrieb, jetzt, da er Chef ist? Tobias Liesenkötter lacht und schüttelt den Kopf. „Ich habe nicht vor, ein Imperium aufzubauen.“ Vielmehr wolle er den Weg, den seine Eltern beschritten haben, weitergehen. Sprich: „Klein und überschaubar bleiben und auf Qualität setzen“. Gleichzeitig habe er aber auch nicht vor, den Betrieb „einfach nur zu verwalten“, schließlich sei die Branche im Wandel, weshalb er „an der ein oder anderen Stellschraube“ drehen werde. Aber: „Erst einmal geht alles weiter wie bisher.“