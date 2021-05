Wetterhahn freut sich auf ein neues goldenes Federkleid

Der Spengler stand Gewehr bei Fuß, wartete auf das Go aus Steinfurt. Er hatte vor gut eineinhalb Jahren das Kirchturmspitzen-Ensemble mit Kranhilfe abmontiert. Seitdem setzt das ramponierte, 300 Kilo schwere Kreuz in der Werkstatt in Bad Salzuflen Staub an. „Sandgestrahlt ist es schon“, erläuterte Holger Menke. Nach der Auftragserteilung macht er sich nun unverzüglich an die Arbeit.

Und das ist keine kleine. Ziemlich lieblos sei das Kreuz damals zusammengedengelt worden, musste Menke feststellen. Darum wird jetzt geschweißt, retuschiert und schwarz lackiert. Gleiches gilt für den Wetterhahn und die Zierkugel. Die bekommen allerdings feinstes Blattgold in acht mal acht Zentimeter großen Quadraten aufgelegt. Als letzte Schicht erhalten Hahn und Kugel eine Portion Hasenleim verpasst. „Das ist eine Art Gelantine“, so Holger Menke. Die dienst als temporärer Schutz für das teure Blattgold. „So können wir beides einfacher montieren“, erläutert der Spengler. In zwei, drei Monaten verflüchtige sich der Leim von selbst.

Karl Westermann war inzwischen selbst in Bad Salzuflen, um mit Holger Menke die Details der umfangreichen Kreuzsanierung abzusprechen. Bei der Gelegenheit hatte das Kirchenvorstandsmitglied den Wetterhahn gleich mitgebracht, der bislang in der Stiftskammer auf seine Schönheits-OP wartete.

Inzwischen ist klar, dass auch am Kirchturm noch Hand angelegt werden muss, damit das Kreuz den nächsten Sturm ohne Schieflage übersteht. Karl Westermann: „Der Kaiserbaum muss verstärkt werden.“ Das ist der Eichenbalken oben in der Spitze, der die Halterungen für das Kreuz aufnehmen soll. Holger Menke geht davon aus, dass es fünf Tage dauert wird, bis alles in 90 Meter Höhe montiert ist.

In der Zwischenzeit macht sich Karl Westermann Gedanken darüber, welche Gegenstände in die Zierkugel gepackt werden sollen, die auf die Restaurierung hinweisen Für Anregungen ist er sehr dankbar.