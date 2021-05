Schulterschluss zum Campus

Borghorst -

So kontrovers die Diskussion in den letzten Tagen und Wochen geführt wurde, so einvernehmlich steht die Politik jetzt hinter dem „Jahrhundertprojekt“ Gesundheitscampus. Alle sechs Ratsfraktionen signalisierten am Dienstagabend in der Online-Sitzung des Planungsausschusses, dass sie ohne Wenn und Aber die Bebauung des ehemaligen Kock-Geländes befürworten. Damit dürfte der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan, der am Donnerstag vom Rat gefasst wird, reine Formsache sein. Bei so viel Zustimmung war am Ende auch der zugeschaltete Investor Stefan Gräf von der Berliner IGP ganz aus dem Häuschen: „Ich bin überwältigt von Ihren Ausführungen.“