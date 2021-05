Sorgenvoller Blick in den Himmel

Im Kreis Steinfurt liegt die Inzidenz am fünften Werktag in Folge unter 100. Damit fallen dort am Samstag die Regelungen der Bundesnotbremse weg. Unter anderem darf die Außengastronomie wieder öffnen. Und dann das: Der Wetterbericht für das Pfingstwochenende lässt nichts Gutes erahnen.

Neue Mutante

„Wir lassen noch alles zu“, kündigt Mechthild Höffker vom Jägerhof an. „Ich bestelle doch jetzt keine Getränke, die ich dann wieder wegwerfen muss, weil eine neue Corona-Mutante kommt und wieder alles geschlossen werden muss.“ Außerdem will sie nicht verantwortlich dafür sein, dass sich womöglich in ihrer Gaststätte jemand mit dem Coronavirus infiziert. Erst wenn die Inzidenzen über eine längeren Zeitraum unter 50 lägen, wolle sie an eine Öffnung denken. Außerdem sei rentables Arbeiten nicht möglich, wenn nur ein paar Gäste kommen. „Bei dem angekündigten Regenwetter setzt sich doch niemand aufs Rad“, ist Mechthild Höffker überzeugt.

Zu wenig Personal

Auch Christoph Kötters vom Café Mauritius will erst einmal abwarten, wie sich das Wetter tatsächlich entwickelt. „Grundsätzlich wollen wir öffnen, aber bei Regen macht es nicht wirklich viel Sinn“, sagt der Gastronom. Kötters setzt weiter auf den Außer-Haus-Verkauf und bleibt optimistisch, dass sich neben den Corona-Zahlen auch das Wetter wieder bessert.

„ Wir warten noch auf das neue Mobiliar für den Außenbereich. Wir warten noch auf das neue Mobiliar für den Außenbereich. “ Katharina Locoselli

Das Restaurant Ello der Landbäckerei Elshoff wird zu Pfingsten seine Gastronomie ebenfalls noch nicht wieder öffnen. Inhaber Matthias Elshoff hält die Situation noch für zu unsicher. Dazu kommt ein weiteres Problem. „Wir haben nicht genügend Personal, um so kurzfristig zu reagieren“, erklärt Elshoff.

Etwas kurzfristig kam die Möglichkeit zur Öffnung der Außengastronomie für Familie Locoselli in der Schlossmühle. „Wir warten noch auf das neue Mobiliar für den Außenbereich“, sagt Katharina Locoselli. Das werde bis zum Wochenende nicht mehr kommen. Angesichts des Wetterberichts ist sie darüber jedoch nicht allzu traurig. An Pfingsten werde weiter der Verkauf außer Haus angeboten. Die Außengastronomie werde geöffnet, sobald die Bestuhlung angekommen ist.

Nur ein Schirm

Auf jeden Fall öffnen will Mike Zanella den Außenbereich vor seiner Eisdiele. Er wartete am gestrigen Donnerstag jedoch noch auf die genauen Voraussetzungen, die eine Öffnung möglich machen. „Ich weiß nicht, ob wir Formulare zur Kontaktnachverfolgung auslegen müssen, ob wir das über die Luca-App machen oder auch, ob ein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss. Aber an den Vorgaben soll es nicht scheitern, Eis wird draußen an den Tischen verzehrt werden dürfen. Wenn auch nicht an allen Tischen.“ Mehr als sechs oder sieben Tische will Zanella nicht aufstellen, denn die Abstandsregeln müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Allerdings blickt auch Zanella sorgenvoll in den Himmel. „Wir haben nur einen Schirm – ich hoffe, dass das reicht.“

Testlauf

Öffnen wird auch das Café Schwan in Burgsteinfurt. „Wir haben Ware bestellt und freuen uns darauf, wieder loslegen zu dürfen“, sagt Heidi Schüler-Girke, auch wenn der Wetterbericht wenig Sonnenschein verspricht. Die Vorfreude, endlich wieder Gäste bedienen zu dürfen, ist bei ihr groß. „Wenn die Inzidenzahlen weiter niedrig bleiben, kann es ja sein, dass wir ab dem übernächsten Wochenende auch wieder Gäste drinnen bewirten dürfen. Wir haben sieben Monate kaum gearbeitet, Pfingsten ist für uns ein Testlauf, um wieder warm zu werden“, sagt sie. Kommen dürfen Gäste, die negativ getestet, genesen oder vollständig geimpft sind. Die Nachverfolgung läuft über Zettel und die Luca-App.