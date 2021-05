Morgen, am Mittwoch, soll es losgehen. Leitender Schwimmmeister Markus Heerdt hebt den Daumen für die Öffnung des Bagno Mare in Burgsteinfurt für alle – und das nur noch mit vergleichsweise geringen Corona-Einschränkungen. „Wir wollen das gute Wetter nutzen“, sagte Heerdt am Montag beim Blick in die Wettervorhersagen – und auf die guten Inzidenzzahlen.

Wenn die in der nächsten Zeit stabil im Keller bleiben, kann sogar auf die drei Gs verzichtet werden: getestet, geimpft, genesen. Allerdings bleibt das Bällebad am Eingang bis auf Weiteres den Schwimmfreunden erhalten. 500 Bällchen sind drin, jeder Gast muss eines herausnehmen. Sind alle Bälle unterwegs, herrscht Aufnahmestopp. „Das System hat sich im letzten Sommer bewährt“, betont Julia Funke vom Stadtwerke-Marketing. Und es wird jetzt noch verfeinert. Es wird eine Webcam installiert. So kann jede Wasserratte von zu Hause aus im Internet nachschauen, wie groß gerade der Andrang ist.

Die Verantwortlichen des Bäderbetriebs müssen aber auch noch Wermutstropfen ins Badewasser träufeln: Das Kombibad bleibt den Sommer über auf jeden Fall geschlossen. „Eine Komplett-Öffnung ist erst denkbar, wenn das Bagno Mare nach der Sommersaison schließt“, bedauert Markus Heerdt.

Aber zurück zum Freibad: Ab Mittwoch ist auch das Flatterband vor den Liegewiese-Eingängen verschwunden, Umkleiden und Sanitäreinrichtungen stehen ebenfalls wieder zur Verfügung. Die Kontaktverfolgung erfolgt über die Luca-App oder über die bekannten Kontaktbögen.

Freuen können sich die Badegäste außerdem über die renovierten Umkleiden, Duschen und Toiletten. Ach ja, und an der Wassertemperatur hat das Team auch gedreht. Markus Heerdt: „Statt 24 Grad haben wir ab sofort 26 Grad zu bieten.“