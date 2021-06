Nach neuer Väter Sitte

Es ist ja nicht so, dass beim Schützenfest der Prinzen keine jungen Leute vorbeischauen würden. Die waren beim letzten Mal aber auch schnell wieder weg. Auf ihre Frage, wann denn endlich mal getanzt werde, konnte Vorsitzender Kai Laukemper nämlich nur mit den Schultern zucken und auf die nicht enden wollende Schlange vor dem Zelt zeigen. Nachbarn, Kegelclub, Stammtisch, Familie und Vereinsabordnungen, alle wollten sie nach alter Väter Sitte dem neuen Königspaar gratulieren. Mit der Folge, dass die Tanzkapelle ständig zwischen „Preußens Gloria“ und „Alte Kameraden“ hin- und hergerissen war, der Eröffnungstanz aber immer weiter Richtung Mitternacht verschoben werden musste. Spätestens da stellte sich Laukemper die Frage: „Was soll das eigentlich?“

Mittlerweile hat er mit seinem Vorstand und einer Arbeitsgruppe, die „Mission Zukunft“ heißt, Antworten gefunden. „Corona hat da indirekt geholfen, konnten wir uns doch mal abseits vom normalen Tagesgeschäft Gedanken über unser Schützenfest machen“, erläutert der rührige Prinzen-Chef. Fest steht: Schon zum nächsten Schützenfest, das, so Corona will, in 2022 gefeiert wird, schnipp, schnapp, einige alte Zöpfe abgeschnitten werden. Da gehört das eingangs beschriebene Gratulieren genauso dazu wie die Bühne im Zelt, auf der die Majestäten mit ihrem Hofstaat die Feier gewissermaßen in Quarantäne verbringen (müssen). Aber damit hören die Überlegungen der Schützenfest-Revoluzzer noch lange nicht auf. . .

„Worum geht es uns? Wir wollen gemeinsam Spaß haben und dabei möglichst alle mitnehmen.“ So umschreibt Laukemper die Initiative seines Vereins, den Staub aus den Schützenjacken zu klopfen. „Wir wollen alles auf den Prüfstand stellen, uns einfach moderner machen“, so der Vorsitzende, der knapp 700 Mitglieder hinter sich weiß.

Nicht nur die Prinzen spüren es: Im Schützenwesen muss sich was bewegen. Immer weniger Besucher gibt es bei den Festen, was zur Folge hat, dass es auch schwieriger wird, Bewerber für den Königsschuss zu bekommen. Kai Laukemper: „Wir brauchen einfach mehr Lockerheit, dürfen uns selbst nicht so ernst nehmen.“ Darum gehören ebenfalls die militärischen Zeremonien seiner Ansicht nach auf den Prüfstand.

Bei den Prinzen weht der frische Wind seit 2015: Damals wurden die Damen als vollwertige Mitglieder in den Verein integriert. Statt langer Diskussionen mit den Altvorderen bei der Generalversammlung rutschte der Antrag des Vorstandes so durch. Kai Laukemper ist überzeugt: „Wenn uns Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir schon die ersten Frauen im Vorstand.“

Auch wenn die Überzeugungsarbeit der Führungsmannschaft im Verein schon Früchte trägt – in der übrigen Schützenfamilie des Stadtteils kommen die Ideen noch nicht so gut an. Kai Laukemper schwebt als Ziel ein großes gemeinsames Schützenfest aller Borghorster Vereine vor, immerhin sechs an der Zahl. „Die ganze Stadt wäre geschmückt und abends feierten alle gemeinsam in einem Zelt“, ist Laukemper überzeugt, damit nicht nur Borghorst auf die Beine zu bringen, sondern darüber hinaus Gäste von außerhalb anzulocken. Der Aufwand, auch der finanzielle, wäre für die Vereine geringer, die Außenwirkung aber eine sehr viel größere.

Ehe weiter an diesem Riesen-Rad gedreht wird, demonstriert der Vorstand, was er unter modern im Kleinen versteht. Die Mitglieder erhielten zum Schützenfesttermin Post. Darin ein buntes Magazin mit dem Namen „1490“, dem Geburtsjahr der Prinzen, und selbstgebastelte Rubbellose. Nieten gab es keine. Die Lose ohne Gewinn dienen als Biermarken für das nächste Schützenfest.