Harte Arbeit und viel Spaß daran

Sie wussten alle, worauf sie sich einlassen: auf zwei Jahre harte Arbeit, Samstag für Samstag. Doch es lohnt sich. Das Fachwerkhaus Im Grund, das grundsaniert und restauriert wird, entwickelt sich zu einem schmucken Gebäude. Es soll künftig als Gemeinschaftshaus dienen und allen Tecklenburgern offen stehen. Das ist dem Geschichts- und Heimatverein (GHV) wichtig, der seit dem 5. November 2019 Eigentümer des Gebäudes ist.

Rund 1650 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Vereinsmitglieder bislang investiert. 26 rund 5,5 Tonnen schwere Container sind befüllt worden. An jedem Samstag gibt es einen Arbeitseinsatz – nicht immer angenehm, wenn es draußen bitterkalt und drinnen nicht viel wärmer ist. Doch das schreckt niemanden ab. „Es macht einen Heidenspaß“, versichert Manfred Middendorf. Und der Vorsitzende des GHV, Frank Bosse, fügt schmunzelnd hinzu: „Wir sehen doch alle sehr gesund aus, oder?“ Die harte Arbeit bei Wind und Wetter im zugigen Haus hat jedenfalls niemandem geschadet. Keiner aus dem rund 26-köpfigen Stamm-Team ist zwischendurch krank geworden.

26 Prozent aller Mitglieder des Vereins haben schon einmal Hand angelegt, ist Kurt Felgenhauer ein wenig stolz. Er koordiniert die ehrenamtlichen Arbeiten. „Wir wollen die Mitglieder mit einbinden.“ Und die Nachbarn, die seit langem mit der Baustelle leben. „Das klappt super“, freut sich Frank Bosse. Es gebe ein großes Interesse, unterstreicht Kurt Felgenhauer. Die Nachbarn kämen ins Haus und schauten sich um, seien großzügig mit Strom und Wasser und hätten auch schon mal eine Kiste Bier spendiert. „Es ist unser stiller Wunsch, dass sich alle Tecklenburger mit dem Haus identifizieren“, fügt er hinzu. „Wir nennen es deshalb ganz bewusst Gemeinschaftshaus“, so Bosse.

Viel ist bislang geschehen in dem historischen Gebäude. Zunächst musste entrümpelt und aufgeräumt werden. Decken wurden abgehängt, Wände entfernt, Fliesen abgestemmt, Rohrleitungen ausgebaut, Betonfußboden entfernt. Zudem gab es auch reichlich im Garten zu tun. Sandsteinplatten wurden aufgenommen. Sie werden behandelt und wieder verlegt. Und das ist nur ein Bruchteil der Arbeiten, die erledigt werden mussten. Im Februar galt es zudem, den Dachboden von Flugschnee zu befreien.

Vieles wurde Hand in Hand mit Handwerksfirmen erledigt. Mittlerweile liegen alle Kabel, Wasser- und Stromanschlüsse. Die alten Fußbodensteine sind von einem Fachunternehmen in Schapen abgeschliffen worden und werden original wieder verlegt. Alte Türen und Fenster werden restauriert.

Und nebenher immer wieder: Gartenarbeit. Gemeinsam mit der Grundschule läuft dort ein Projekt. Kartoffeln, Erbsen, Bohnen und natürlich Kräuter wachsen dort. Wenn das Gemeinschaftshaus fertiggestellt ist, soll unter anderem gemeinsam mit den Kindern aus den Erntegaben etwas Leckeres gekocht werden. Denn selbstverständlich wird auch eine neue Küche in das Haus eingebaut.

„Ende des Jahres wollen wir im Wesentlichen fertig sein“, gibt Frank Bosse den Zeitplan vor. Was erwartet dann die Besucher? Im Eingangsbereich befinden sich die Sanitärräume samt behindertengerecht ausgestattetem WC und Wickeltisch. „Wir denken auch an die jungen Familien“, beschreibt Kurt Felgenhauer die Intention. Weiter geht es in den knapp 40 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum. Daran schließen sich Kaminraum, Klönzimmer und Küche an. Alles Räume, in denen vieles möglich ist: Kartenspielen, Bastelaktionen, Vortragsveranstaltungen (Beamer und Breitband werden zur Verfügung stehen), kleine Konzerte und mehr. Sie sollen allen offen stehen. Als „Treffpunkt und Wohlfühlort“ beschreibt Bosse das Haus.

Im Obergeschoss soll das Archiv des Geschichts- und Heimatvereins untergebracht werden. Ein großer Raum kann als Lager genutzt werden, zum Beispiel für Vereinsfahnen.

An Mobiliar für die Einrichtung des Hauses ist bereits einiges eingelagert worden. Regale und Tische, Geschirr und Besteck wurden gespendet.

Bosse, Felgenhauer und Middendorf sind guten Mutes, wenn es um eine lebendige Zukunft des alten Gemäuers geht. Unter dem Motto „Heimat.Zukunft.NRW – wir fördern, was Menschen verbindet“ hatte Heimatministerin Ina Scharrenbach im Oktober 2019 einen Zuschussbescheid über 297 000 Euro nach Tecklenburg gebracht. Der Verein sieht sich in dieser Verantwortung, „wir machen etwas für alle“, so die drei unisono. Wird die Ministerin auch zur offiziellen Einweihung eingeladen? Natürlich, das ist keine Frage. Schließlich soll ihr gezeigt werden, was mit dem Geld und unendlich vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden erreicht worden ist.

Detaillierte Informationen, viele Fotos und eine Chronik der Arbeiten finden sich auf der Homepage des GHV (www.heimatverein-tecklenburg.de).