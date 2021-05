Kulturhaus soll wieder zum Leben erweckt werden

Das in die Jahre gekommene Kulturhaus soll im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) für rund drei Millionen Euro umgebaut und saniert werden (WN berichteten). In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ebenda informierte die Verwaltung am Dienstagabend die Politik über das notwendige europaweite Ausschreibungsverfahren für die Architektenleistungen. Die Zeit drängt, denn die Kommune muss bis zum 30. September einen Antrag mit Entwurfsplanung und Kostenberechnung bei der Bezirksregierung einreichen, wenn sie 70 Prozent der Summe mit Fördermitteln finanzieren möchte.

Eine Maßnahme dieser Größenordnung sei „kein Tagesgeschäft“, räumte Bürgermeister Stefan Streit ein. Deshalb habe die Verwaltung das Projektmanagementunternehmen Constrata aus Bielefeld „mit der Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe der Architektenleistungen“ beauftragt, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Für die ist das Tagesgeschäft“, begründete Streit diese Entscheidung am Dienstag.

Damit die Vergabe der Leistungen noch in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause Ende Juni erfolgen und das Planungsbüro mit der Entwurfsplanung beginnen kann, wurde ein eng gestrickter Terminkalender vorgegeben. Nach Auswertung der Erstangebote, die bis zum 9. Juni eingehen müssen, soll voraussichtlich am 14. Juni eine Vergabeverhandlungsrunde mit drei ausgewählten Bietern durchgeführt werden. In den für jeweils eine Stunde angesetzten Runden stellen die Projektleiter ihre Pläne und Konzepte vor. Anschließend soll das Honorarangebot dargestellt und erörtert werden, bevor zum Schluss offene Fragen beantwortet werden. Nach der Prüfung der Angebote will die Stadtverwaltung für die Sitzung des Rates gut zwei Wochen später einen Vergabevorschlag vorlegen.

„Wir möchten diesen multifunktionalen Veranstaltungsort wieder zum Leben erwecken“, ist für den Bürgermeister und die Verwaltung klar. Stichworte in dem Zusammenhang sind nicht nur die Nutzbarkeit der Räume durch die Vereine aller vier Stadtteile für Vorträge, Kabarett, Theater- und Musikveranstaltungen und die Bestuhlung für bis zu 300 Personen, sondern auch Asbestsanierung, Barrierefreiheit (Einbau eines Aufzugs), Lüftungs- sowie Heizungsanlage sowie der Austausch der Fenster und Böden.

„Es ist eins der wichtigsten städtebaulichen Projekte“, das mit dem Start ins europaweite Ausschreibungsverfahren nun seinen Auftakt habe, stellte Bürgermeister Stefan Streit fest.

„Ausschlaggebend ist für uns der 30. September 2021“, sagte Bernd Pieper, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt, mit Blick auf die Frist. Er erinnerte aber daran, dass es im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie eine Verlängerung bis Ende Januar dieses Jahres gegeben habe.