Die Deutsche Post AG erweitert in der Stadt ihr Serviceangebot für die Kunden. Zusätzlich zur Filiale an der Gräfin-Anna-Straße wird es demnächst eine Poststation im Luftgeschosses der Stadtverwaltung geben. Über den Stand der Dinge informierte Bürgermeister Stefan Streit in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Möglich mache das ein Pilotprojekt der Post, die neue automatisierte Abholstationen an geeigneten Stellen verorten möchte, sagte Streit. Der Unterschied zur bereits bekannten Packstation sei, dass der Kunde sämtliche Postgeschäfte rund um die Uhr abwickeln könne, erläuterte er weiter. „Der gelbe Hingucker“ werde witterungsgeschützt vor einem Pfeiler aufgestellt, so dass die Aussicht auf die Altstadt nicht eingeschränkt werde, fuhr der Bürgermeister fort. Er ist überzeugt, dass das zusätzliche Angebot „ein guter Gewinn für die Stadt“ sei.

Was eine mögliche Packstation in dem zukünftigen Neubau des Edeka-Marktes an der Wechter Straße in Brochterbeck angehe, sei die Verwaltung mit der Post in sehr guten Gesprächen, machte Streit deutlich. „Die Post ist da sehr aufgeschlossen“, so der Bürgermeister.

Während in einer Poststation alle Geschäfte abgewickelt werden können und sogar Gespräche mit Mitarbeitern möglich seien, konzentriere sich der Service einer Packstation vor allem auf den Versand und Empfang von Paketen.

Ungeachtet der neuen Poststation bleibt der Stundenkontingent der Filiale an der Gräfin-Anna-Straße nur wenige Meter vom Rathaus entfernt laut Aussage des Bürgermeisters erhalten.