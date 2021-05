Die Tecklenburg Touristik verspricht ein „Erlebnis für alle Picknick-Freunde und Liebhaber des Irish Folk“ mit der Veranstaltung am Samstag, 19. Juni. Dann gastiert ab 18 Uhr die Formation Fragile Matt im Park am Haus Marck.

Die Band ist laut Pressebericht nicht zum ersten Mal in Tecklenburg zu Gast. Seit über zehn Jahren sei Fragile Matt ein Garant für traditionelle irische Jigs, Reels und Songs, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert in Verbindung mit einem Picknick. Die fetzigen irischen und schottischen Tunes seien, zusammen mit dem mehrstimmigen Gesang, sehr authentisch.

Dieser Live-Musik-Abend soll auch von der romantischen Atmosphäre im Park profitieren. Die Gäste sind eingeladen, Decken und Proviant mitzubringen, um es sich unter freiem Himmel gemütlich zu machen. Für den Zugang zu diesem „unvergesslichen Abend mit ausdrucksstarker Musik“, so die Tecklenburg Touristik, reiche es, wenn sich die Teilnehmer mit der Luca-App registrieren.

Karten für das Konzert (Preis 20 Euro) gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei der Tecklenburg Touristik im Haus des Gastes, Markt 7 ( 0 54 82/93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de, www.tecklenburg-touristik.de).