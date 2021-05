Schnelles Netz ab Juni verfügbar

Das Phänomen ist nicht neu: Sobald die Bagger angerückt sind, die Kabel verlegt werden, kommen weitere Anfragen nach einem Anschluss ans schnelle Internet. „Das ist in Tecklenburg nicht anders“, resümiert Johannes Beckering. Anfang März hat die Stadtwerke-Tochter Teutel mit dem Ausbau des Glasfasernetztes an der Ibbenbürener Straße begonnen. Kaum ist der erste Spatenstich getan, melden sich weitere Interessenten bei den Stadtwerken Lengerich (SWL).

Vor dem Start ist die Kundenakquise eher zäh gelaufen. „Inzwischen haben wir die Erwartungen übertroffen“, zieht der Leiter des SWL-Geschäftsbereichs Organisations- und Unternehmensentwicklung gegenüber dieser Zeitung ein Zwischenfazit. Und er verspricht: „Jeden Haushalt, der in diesem Gebiet zeitnah einen Vertrag mit uns eingeht, werden wir auch in diesem Jahr noch an das Glasfasernetz anschließen.“

Die ersten Kunden in diesem „Ausbaugebiet 1“ werden dann wohl schon ein halbes Jahr im schnellen Netz surfen. Mitte Juni sollen die ersten Anschlüsse geschaltet sein. Das anvisierte Ziel, bis zum Jahresende das Gebiet komplett angeschlossen zu haben, „werden wir voraussichtlich früher erreichen“, so Johannes Beckering.

Bei diesem „Einstieg in das digitale Netz“ in Tecklenburg soll es nicht bleiben. Derzeit arbeite die Teutel an Lösungen für den Anschluss des zweiten Teilgebiets. Die entscheidenden Faktoren aus Sicht des SWL-Mann sind die Kunden-Registrierungen und eine Antwort auf die Frage, ob die Bundesregierung durch ein Förderprogramm einen Ausbau unterstützt.

Unabhängig davon „erreichen uns regelmäßig Nachfragen von Bürgern, Firmen und auch Kommunen, die alle vom schnellen Glasfaseranschluss profitieren möchten“, ergänzt er. Was insbesondere auf Gebiete zutreffe, in denen die Bandbreite der vorhandenen Kommunikationsnetze aus Sicht der Nutzer nicht zufriedenstellend ist.

Als „aktuell nicht maßgeblich“ bezeichnet Johannes Beckeringer die Anschlussquote, nicht nur in Tecklenburg, sondern auch in den Ortsteilen Brochterbeck, Ledde und Leeden. Der Grund: Der Ausbau in den Ortsteilen ist teils eigenwirtschaftlich, teils mit Fördermitteln des Bundes durch die Teutel vorgenommen worden.

Ganz soweit wie in Ladbergen und Lienen ist die Stadtwerke-Tochter in der Festspielstadt noch nicht. In den beiden genannten Kommunen sind sowohl Außenbereiche wie Ortskerne vollständig mit Glasfaserkabeln erschlossen. Was ihnen einen Spitzenplatz verschafft, deutschlandweit, wie Johannes Beckering im Gespräch mitteilt.

In Lengerich gibt es, wie in Tecklenburg, noch Lücken. „Die werden in Lengerich voraussichtlich bis zum Ende des Jahres geschlossen“, prognostiziert der Fachmann von den Stadtwerken. Ein Ziel, das auch in Tecklenburg verfolgt werde.