Die Beratungsstelle Sucht des Diakonisches Werkes Tecklenburg hat einen Actionbound erstellt, um Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie suchtpräventive Angebote zu ermöglichen. „Seit dem Lockdown sind alle schulischen Präventionsmaßnahmen ausgefallen. Wir halten die Suchtprävention auch zum jetzigen Zeitpunkt für sehr wichtig und haben uns Gedanken um alternative Angebote gemacht“, wird Katharina Jasper-Steinke von der Beratungsstelle Sucht in einer Pressemitteilung zitiert.

Mit dem Actionbound gebe es nun ein interaktives Angebot für Jugendliche. Start und Ziel ist der Trimm-Dich-Pfad in Brochterbeck, der am Wanderparkplatz „Im Bocketal“ beginnt. Mit der Actionbound-App können spannende, lustige und lehrreiche Rallyes gespielt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nachdem die kostenlose App heruntergeladen ist, kann es losgehen. Der Actionbound werde in einer Gruppe gespielt und eigne sich so besonders für Familien und Jugendgruppen.

Neben Übungen auf dem Trimm-Dich-Pfad, bei denen zwei zufällig ausgewählte Teilnehmende gegeneinander spielen, gibt es Quizfragen zu den Themen Alkohol und Tabak. Das Wissen zu den Substanzen wird dabei nach Angaben der Suchtberatungsstelle spielerisch vermittelt.

„Mit dem Actionbound möchten wir ein spannendes Angebot für Jugendliche bereithalten. Bei den Fitnessübungen können sich die Jugendlichen auspowern und neue Herausforderungen annehmen. Gleichzeitig erleben die Teilnehmenden aktiv die Natur und können alternative Erfahrungen zum gewohnten Alltag machen“, erläutern Inga Fuhrmann und Katharina Jasper-Steinke.

Die kostenlose Actionbound-App kann im App-Store oder im Google Play-Store heruntergeladen werden. Der Actionbound der Beratungsstelle ist online (www.dw-te.de/wordpress/unsere-angebote/beratungsstelle-sucht/) über die Suchfunktion unter dem Titel „Fitness und Wissenscheck im Bocketal“ zu finden.