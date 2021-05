Endlich wieder ins frische Nass

„Corona ist nichts für Warmduscher“, sagt Barbara Urch-Sengen, Leiterin des Fachbereichs Innere Verwaltung bei der Stadt Beckum. „Die Warmduschen sind im Rahmen der Modellregion geschlossen. Aber die Beckumer sind heiß auf auf die Bäder.“

Während am Donnerstag noch die letzten Feinarbeiten im Freibad Neubeckum erledigt werden, strahlen Becken, Rutschen und Liegewiesen hell aus dem viel zu langen (Corona-)Winterschlaf. Mit der Eröffnung des Freibades Neubeckum am heutigen Freitag um 6.15 Uhr startet das erste Modellprojekt im Kreis Warendorf. Das Freibad in Beckum folgt am Samstagmorgen um 8 Uhr.

Freibadspaß erfreut vor allem auch die Familien

Landrat Dr. Olaf Gericke und Modellprojektleiter Dr. Herbert Bleicher freuen sich gemeinsam mit Barbara Urch-Sengen, dem Freibadteams und den Mitgliedern der beiden Fördervereine, dass es endlich wieder losgehen kann. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagt Landrat Dr. Olaf Gericke. „Gerade auch für Familien sind die Freibäder wichtig und die Nutzung der Liegewiesen, Bewegung, Sport und Spaß; ich weiß das, ich habe selbst zwei Kinder.“

Grundlegende Voraussetzung für die Öffnung ist das ausführlich erarbeitete Hygienekonzept. Einlass in die Freibäder bekommen Badegäste demnach nur mit einem negativen, höchstens 48 Stunden alten Corona-Schnelltest. Vollständig Geimpfte sowie Genesene sind den negativ Getesteten mit entsprechendem Nachweis gleichgestellt. Kinder bis sechs Jahren müssen nicht getestet werden.

Wichtig: Die Registrierung erfolgt über die Luca-App (Smartphone oder Schlüsselanhänger). Badegäste, die beides nicht haben, werden vom Personal manuell auf der Internetseite der Luca-App erfasst. „So ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet, das ist sehr wichtig“, betont Landrat Gericke.

Nur ein Bruchteil der üblichen Badegäste kommt rein – aber besser als keiner

Maximal 199 Badegäste pro Schwimmzeitfenster dürfen ins zwei- bis dreistündige Neubeckumer Freibad gleichzeitig hinein, maximal 258 Badegäste ins Beckumer Freibad. „Wichtig ist, dass die Schwimmzeit vorab über das Internet gebucht wird“, betont Barbara Urch-Sengen. Zwischen den jeweiligen Schwimmzeiten werden 30-minütige Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchgeführt. Dann müssen alle Gäste das Bad verlassen. Etwa Anfang Juni sollen die Öffnungszeiten angepasst werden, damit die Vereine Schwimmkurse im größeren Umfang durchführen können.

Am Modellprojekt #digitalvscorona des Kreises nehmen auch das Bürgerbad Emsinsel Warendorf (geöffnet seit heute, 21.Mai), das Erlbad Drensteinfurt (ab Pfingstsamstag) das Waldschwimmbad Telgte und das Naturbad Ennigerloh (beide öffnen Pfingstsonntag) teil. Zum Modellprojekt gehört auch die heutige Öffnung des Kinos Scala in Warendorf und der Gastronomien „Antje Ich“ und „Zur Postkutsche“. Beide sind in Beelen.

Das Freibad in Stromberg öffnet Pfingstsamstag, allerdings nur für Sportschwimmer. Der Öffnungstermin für das Bad in Oelde steht noch nicht fest. Das Ahlener Freibad öffnet am 27. Mai, vorausgesetzt der Inzidenzwert ist dann länger unter 50.

Unser Tipp: In den beiden Beckumer Bädern ist am Eröffnungstag der Eintritt frei.