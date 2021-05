Tönnishäuschen / EnnigerIn der Frage, wie es zur Kollision zweier Pkw kommen konnte, bei der am Montag drei Personen verletzt wurden, waren sich die Einsatzkräfte am Nachmittag noch unschlüssig. Vermutlich geschah der Zusammenprall aufgrund eines Abbiegefehlers.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Um 14.20 Uhr wurden der Ahlener Rettungsdienst und die Feuerwehr Enniger zur Ahlener Straße in Höhe des Abzweigs zur Bauerschaft Sommersell zwischen Tönnishäuschen und dem Lokal „Pängel-Anton“ gerufen. Dort fanden sie zwei Fahrzeuge mit Verletzten sowie mehrere Ersthelfer vor. Eines davon, ein silbergrauer Opel, an dem seitlich ein Schaden entstand, wurde von einer 19-jährigen Ahlenerin gesteuert, deren 58-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz saß. Den anderen Wagen, der frontal stark beschädigt wurde, steuerte ein Mann aus Ennigerloh, dessen Personalien die Polizei noch ermitteln musste. Unklar war zu diesem Zeitpunkt auch die Schwere der Verletzungen. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Verkehr an der Unfallstelle, die eingeschränkt passierbar blieb, wurde durch Polizei- und Feuerwehrkräfte geregelt. Es bildeten sich jedoch zeitweise Rückstaus auf beiden Seiten. Die Höhe des Sachschadens stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.