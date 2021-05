Mautumgehung Kapellenstraße

Ist die Kapellenstraße mit ihrer Verkehrsüberlastung völlig in Vergessenheit geraten? Gregor Netuschil scheint‘s so. Als sich seine Eltern vor 42 Jahren entschlossen hätten, das gelb geklinkerte Reihenhaus zu erwerben, sei eine entlastende Westumgehung als Ringverlängerung schon ein Thema gewesen. Ja, habe motiviert, den Kaufvertrag zu unterschreiben. Heute sieht sich der 60-Jährige von einer Lösung entfernter denn je. Daher jetzt sein Erinnerungsruf.

Der pensionierte Berufssoldat ist ein Mann moderater Töne. Insofern schickt er seinem aktuellen Verkehrsbericht eines gleich vorweg: „In der augenblicklichen Corona-Phase haben Pkw- und Lkw-Frequenz minimal nachgelassen.“ Dennoch seien Lärm- und Feinstaubbelastungen allgegenwärtige Alltagsbegleiter. Gern hätte er zum Pressetermin nach vorn in die Küche gebeten, um nah dran zu sein am Thema. Für die Einhaltung der Abstandsregeln geht es jedoch nach hinten in den Garten. „Fast schon eine andere Welt“, wie er schmunzelnd anmerkt. Dem Ruheständler scheint es, als hätte sich das Wohnquartier dem Schicksal gebeugt. „Alles schimpft, aber niemand ergreift die Initiative.“ Vielleicht sei er es aber jetzt, dem andere folgen.

Größtes und immer größer werdendes Problem: der Schwerlastverkehr beim Autobahn-Hopping. Fahrer, die den Vorgaben ihres Spediteurs folgend mautgünstig führen. Im konkreten Fall: In Uentrop runter von der A2, in Ascheberg rauf auf die A1. Dazwischen Ahlen und die Kapellenstraße auf der preisbefreiten Mautumgehung. „Wenn einer von denen im Kreisverkehr beschleunigt, merkt man den Sog auf dem Dachboden“, konkretisiert Netuschil. Das Pfeifen schwerer Zugmaschinen lasse ihn nachts mitunter senkrecht im Bett stehen. 90 Prozent des Schwerlastverkehrs trügen auswärtige Nummernschilder. Darunter viele Holländer.

Beruhigungsmaßnahmen ringsum, so Netuschil, hätten weitere Verkehrsflüsse auf die Kapellenstraße gelenkt. Das Problem also nur noch weiter verdichtet. „Fast täglich lesen wir Berichte in den Ahlener Medien zur Verkehrsbelastung und Verkehrsberuhigung.“ Auf den Fotos: Parteivertreter als Fürsprecher ihrer Wahlkreise. Die haben jetzt auch von ihm Post bekommen. Ein weiterer Brief sei gerade direkt ins Rathaus an den Bürgermeister gegangen, um ein Pro­blem in Erinnerung zu rufen, das wohl in der Schublade gelandet sei. „Eine Osttangente Ahlen oder die Ostumgehung Dolberg sind in aller Munde. Aber für die Westumgehung im Teilabschnitt Hammer Straße – Kapellenstraße – Drensteinfurter Straße prognostizierte das Gesamtkonzept der Stadt Ahlen aus dem Jahr 2008 bei einer Verkehrsentwicklung bis 2015, dass die Notwendigkeit dieser Umgehung nicht nachgewiesen werden kann“, steht in dem Schreiben. Damit sei die vor 42 Jahren versprochene Westumgehung auch 2008 nicht priorisiert gewesen. Und: In diesen Planungen sei die Verkehrszunahme wegen der Lkw-Maut nicht ansatzweise berücksichtigt worden. Genau hier setzt der Anlieger an – mit seinem Vorschlag einer ersten Sofortmaßnahme: Toll-Collect-Stationen auch an der B 58 positionieren, um Mautpreller wieder zurück auf die beiden Autobahnen zu schicken. A1 und A2 ließen sich schließlich auch ohne Ahlen wechseln. Über das Kamener Kreuz.