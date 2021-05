Um das digitale Angebot für Seniorinnen und Senioren weiter voranzutreiben, veranstaltet die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ zusammen mit dem „Sinn“-Treff ab sofort immer von montags bis freitags zwischen 10 und 11 Uhr einen weiteren digitalen Austausch.

„Trotz sinkender Fallzahlen werden wir in den kommenden Wochen sicherlich weiterhin mit Einschränkungen leben müssen. Für viele ist es deshalb eine gute Alternative, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten“, erklärt Anne Althaus von der Leitstelle.

Verschiedene Gäste

Gemeinsam mit Marie-Kristin Henke wird sie die Gesprächsrunden durchführen. Immer wieder werden auch weitere Gäste aus der Stadtverwaltung, dem „Sinn“-Netzwerk und der Stadtgesellschaft an den Runden teilnehmen.

Am Austausch interessierte Seniorinnen und Senioren können sich bei Anne Althaus unter 5 97 43 oder per Mail an althausa@stadt.ahlen.de anmelden. Sie hilft auch, falls es Probleme mit der Technik. geben sollte.​