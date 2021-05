Schlechte Nachrichten aus dem Gesundheitsamt des Kreises Warendorf. Nachdem die Inzidenzzahl für den Kreis Warendorf zwei Tage in Folge unter 50 gelegen hatte, stieg sie am Samstag auf 50,7. Dafür verantwortlich waren 25 Neuinfektionen. Damit müssen die Bürger im Kreis sich etwas länger gedulden, ehe die nächsten Lockerungen in Kraft treten und sie beispielsweise die Innenbereiche der Restaurants wieder nutzen können. Für diese Lockerungen muss der Inzidenzwert fünf Werktage lang unter 50 liegen. In der Stadt Ahlen liegt der Inzidenzwert am Samstag bei 97,1. Das Gesundheitsamt meldete zwölf Neuinfizierte in der Wersestadt.