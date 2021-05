Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend agieren und das unternehmerische Umfeld nachhaltig gestalten, das sind Aspekte, an denen LR Health & Beauty seine unternehmerischen Aktivitäten ausrichtet. So integriert das Ahlener Direktvertriebsunternehmen die Themen E-Mobilität, Ökostrom und FSC-zertifiziertes Verpackungsmaterial fest in seinem Konzept zur nachhaltigen Unternehmensführung.

Ganz nach dem Motto „Die Zukunft fährt elektrisch“ investierte das Unternehmen im vergangenen Jahr in die Errichtung einer Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. So wurden 28 Ladestationen am Ahlener Standort errichtet, die den Mitarbeitern, Vertriebspartnern und Lieferunternehmen seit Oktober 2020 zur Verfügung stehen. Davon befinden sich 20 am Headquarter in der Kruppstraße und acht an der Aloe-Vera-Produktion in der Porschestraße. Mit der Errichtung der Ladeinfrastruktur und der damit einhergehenden Erweiterung des Fuhrparks auf E-Fahrzeuge, geht das Direktvertriebsunternehmen einen kleinen Schritt weiter in Richtung nachhaltige Unternehmensführung. „Der Gedanke, wie wir unsere soziale und ökologische Verantwortung unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte bestmöglich nachgehen können, begleitet uns gegenwärtig. Unser Ziel ist es, zukünftig weitere Maßnahmen einzuleiten, damit wir unserem Anspruch – als nachhaltig agierendes Unternehmen zu handeln – gerecht werden,“ verdeutlicht Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR Health & Beauty.

Ökostrom von den Stadtwerken

Seit dem zweiten Halbjahr 2020 bezieht LR bei den Stadtwerken Ahlen „Ökostrom“. So wurden seit Juni 2020 CO-Emissionen in Höhe von rund 657 Tonnen vermieden. Der Hersteller von Gesundheits- und Schönheitsprodukten prüft zudem, inwieweit die Produktion klimaneutral zu stellen ist und ob weitere Möglichkeiten zur Reduktion des gesamten CO-Ausstoßes bestehen.

In 4,7 Millionen Faltschachteln aus Papier verpackt LR Health & Beauty seine Produkte jährlich. Doch obwohl das Material zu den umweltfreundlichen und nachwachsenden Rohstoffen zählt, ist es nicht sofort mit dem Stichwort „nachhaltig“ zu deklarieren. Aus diesem Grund arbeitet das Unternehmen mit dem weltweiten Marktführer „FSC® – Forest Stewartship Council®“ zusammen. Der FSC zielt darauf ab, eine ökologisch angepasste, wirtschaftlich rentable und sozial förderliche Forstwirtschaft weltweit zu fördern. In diesem Zusammenhang überprüft und zertifiziert der FSC den Anbau von Wäldern über die Verarbeitung von Rohstoffen bis hin zur Produktion der Fertigprodukte. „Wir möchten auf die Bedürfnisse der heutigen Generation eingehen, immer mit dem Fokus darauf, dass die weltweiten Ressourcen auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Deshalb haben wir in 2020 mit dem Projekt, alle Verpackungen auf FSC-zertifiziertes Material umzustellen, begonnen“, erklärt Andreas Friesch.