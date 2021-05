Die dritte Amtszeit von Tönnishäuschens Königspaar Marvin Brüggemann und Marina Mejauschek bricht am Fronleichnamstag an. Denn wie schon im Vorjahr findet an diesem Termin kein Schützenfest in Ahlens kleinstem Ortsteil statt.

„Um dennoch etwas Festtagsstimmung zu verbreiten, würden wir uns freuen wenn alle, die möchten, in diesen Tagen eine Schützenfahne hervorholen und gut sichtbar aufhängen“, schreibt das Regentenpaar der St.-Antonius-Schützenbruderschaft. Somit werde das Kapellendorf geschmückt und kann allen Passanten wie Bewohnern auch ohne Fest etwas Freude bereiten.

Vorstand: Hygieneregeln beachten

Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es zwischen 17 und 20 Uhr beim Partyservice Struckholt – wie im vergangenen Jahr – gegrillte und frittierte Schützenfestspezialitäten zum Mitnehmen. Am Samstag um 18 Uhr findet in Vorhelm eine Schützenmesse statt. Bei allen Angeboten sind die Hygienevorschriften zu beachten, so der Vorstand.