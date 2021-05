Spaß im Freibad? Das ist ab Dienstag (1. Juni) wieder möglich. „Wir haben es versprochen“, so Dr. Alfred Kruse, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Ahlen, in einer Mitteilung: „Wir können unseren Gästen ab sofort auch die Liegewiese, das Kinderbecken, die Sprunganlage und auch das neue Hüpfkissen anbieten.“ Die Personenobergrenze liegt ab sofort bei zeitgleich 350 Personen. Der Schwimmbetrieb läuft weiterhin in zwei Schichten montags bis freitags von 6.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen öffnet das Bad um 8 Uhr.

Es gelten die drei „G“

In der zweistündigen Mittagsunterbrechung wird die Anlage gereinigt und desinfiziert. Die bereits bekannten drei „G“ – geimpft, genesen und getestet – berechtigen zum Zutritt. Die Registrierung ist über die Luca-App möglich, ansonsten muss ein Datenblatt ausgefüllt werden. Umkleiden und Duschen dürfen maximal von zwei Gästen gleichzeitig genutzt werden. Auf dem ganzen Gelände ist der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Im Sportbecken werden Trennlinien gezogen, um einen Schwimmbetrieb unter Wahrung der Abstände zu ermöglichen.

„Wir können passend zum guten Wetter auf das bewährte Konzept des Vorjahres umschwenken“, so der Bäderleiter Thomas Schliewe. Wie im vergangenen Jahr beinhaltet die Eintrittskarte einen Ein-Euro-Rabatt n der Freibadgastronomie. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Erneut aufgelegt wird das Ferienticket für Schüler, das für zehn Euro das Schwimmen in den sechs Ferienwochen ermöglicht.