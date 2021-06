Der Trend zur Selbstversorgung hält an. S chon vor der Corona-Pandemie zeigte sich das deutlich : Frei zugängliche Anbauflächen unter dem Motto „Essbare Stadt“ machen in Städten Schule, während auf dem Land nicht mehr nur Bauerngärten mit Salat, Karotten und Co. bestückt sind.

„Mir sind drei Straßen bekannt, an denen es Obstbaumalleen gibt: Schäringer Feld, Nienholtweg und Haarbachstraße“, sagt Burkhardt Engelke (Grüne).

Früher sind viele Menschen, auch aus der Stadt, zu diesen Alleen gefahren, um sich für den Eigenbedarf mit Obst einzudecken. „Leider befinden sich diese Straßen in einem Dornröschenschlaf. Sie sind im Wesentlichen sich selbst überlassen. An keiner Stelle ist erkennbar, dass das Obst gepflückt werden darf“, bedauert er. „Ein Hinweisschild über die Sorten gibt es auch nicht.“

Vorbild: Botanischer Pfad

Ähnlich wie der Verein „Unser Dorf“ vor einigen Jahren in Tönnishäuschen einen Botanischen Pfad angelegt hat, an dem jeder Baum mit einem Paten versehen und auf einer Tafel erläutert wird, könnte sich Engelke weitere öffentlich zugängliche Obstbaumalleen vorstellen, an denen sich Bürger informieren und – vor allen Dingen – selbst bedienen können. Vor allem alte Sorten habe er dabei im Blick. „Die Bäume könnten von Vorhelmern oder örtlichen Vereinen oder Betrieben gespendet werden“, kann sich Burkhardt Engelke vorstellen.

Daneben hegt der Grünen-Vertreter noch eine weitere Idee: „Gibt es nicht einen lokalen Landwirt, der in zentraler Lage einen Acker zur Verfügung stellen könnte, der mit seiner Unterstützung zur Anbaufläche für Gemüse oder Kräuter von Bürgern gedacht ist, die daheim keine Möglichkeit haben, etwas anzubauen?“ Der Trend, gemeinsam etwas anzubauen, sei eben nicht nur auf die Innenstädte zu beschränken. „Gegen einen kleinen Jahresbeitrag für die Pacht würde damit auch ein toller Beitrag für die Selbstversorgung in Vorhelm geleistet“, so Engelke.