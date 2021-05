Brennen aufs erste Training

Erster am ersten Tag! Mark Pollmeier brennt am Montagmorgen darauf, endlich wieder an die Geräte zu kommen. Sport und Ernährung habe er in den vergangenen sechs Monaten Zwangspause schleifen lassen, jetzt seien 16 Kilo drauf. Fürs Studio-Comeback nimmt der 21-Jährige extra Urlaub. Ebenso kurzfristig, wie Bastian Brinkmann sein Trainingsdeck wieder freigeben darf.

Das „Retramed“ im Kerkmann-Komplex: nicht die Vorzeige-Adresse für bebende Bizeps und Körperkult. Wer zu Brinkmann kommt, hat in den meisten Fällen was. Ob Rücken, Knie, Schulter oder Herz/Kreislauf: Die Mehrzahl der 200 Mitglieder steht unter Vertrag, um Schwachstellen zu stabilisieren. Trainingstreue machte sich für viele zwar über das November-Finish hinaus bezahlt. „Doch irgendwann fehlen die Geräte“, sagt Bastian Brinkmann. Joggen, Walken oder Fahrradfahren seien zwar Möglichkeiten, um den Effekt noch etwas halten zu können, aber kein Ersatz. Der Physiotherapeut merkte es an der Zahl der Anrufe, die Monat für Monat stieg. „Ganz viele haben sich nicht umstellen können. Sie haben jetzt ordentlich Pro­bleme. Ich würde behaupten: die meisten.“ Statt an die Geräte ging es oftmals auf die Liege. Gegen Rezept. Der Physiokalender: zuletzt voll. Was den wirtschaftlichen Einbruch minimierte.

Unmittelbar nach der Schließung hatte „Retramed“ die Abbuchungen eingestellt. „Wir haben gedacht, bis zu den Osterferien sind wir damit durch“, bilanziert Brinkmann. Im April griff er dann aber zum Telefon, rief treue Mitglieder an, um ihnen die finanzielle Situation zu erklären. Dahinter die Frage der freiwilligen Unterstützung. Keiner, der „Nein“ gesagt habe. Ihnen dankt der Betreiber jetzt mit freiem Training für die Zeit ihres „Überbrückungskredits“.

So endlos die Corona-Pause erschien, so kurzfristig kam für den Unternehmer (elf Mitarbeiter) die Wiederöffnung. Das Wochenende verbrachte er auf dem Trainingsdeck, um Wege zu markieren und Geräte neu zu positionieren. „Heute Morgen habe ich mich riesig gefreut, dass es endlich wieder losgeht“, gesteht er. Umso verwunderter, dass in den ersten zweieinhalb Stunden noch nichts lief – bis auf einige Anrufe und einen persönlichen Besuch eines Herrn, der kaum glauben wollte, dass es wirklich weitergehe. Er will am Mittwoch sein Training wieder aufnehmen.

Zu spät für Mark Pollmeier und seinen Sportfreund Matthias Mohns (25). Mit gepackter Tasche geht es am Morgen zum Schnelltestzentrum am Kerkmann-Platz, dann gleich rüber zu „Retramed“, um vor der Tür auf die Testergebnisse zu warten. Gerätetraining ist für beide alternativlos. Mark Pollmeier verrät, 16 Kilo zugenommen zu haben, weil er Sport und Ernährung habe schleifen lassen. Bei Matthias Mohns sind fünf Kilo runter, weil er an Muskelmasse abgenommen habe. „Wir fangen langsam an. Mit Ganzkörper“, lässt Pollmeier wissen. Danach werde wieder gesplittet. Für diese Woche sind fünf Trainingsbesuche vorgesehen. Vielleicht auch sechs, um ganz schnell wieder in alte Form zu kommen.