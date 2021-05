„Ich muss erst mal neue Ware ordern“, sagt Herbert Wasserbauer und lacht. Er gönnt sich am Montag einen Ruhetag, den er nach siebenmonatiger Zwangsschließung seines Lokals „Altes Forsthaus“ eigentlich gar nicht brauchen kann. „Aber am Wochenende war die Hölle los – das Kühlhaus ist leer.“ Dass er es wieder füllen darf, war vor wenigen Wochen noch ein Traum, den wohl jeder Gastronom träumte.

Keine Entfernung zu weit, keine Hürde zu hoch

Obwohl bis Sonntagabend noch die Testpflicht für die Außengastronomie galt, seien die Menschen in Scharen aufs Land gefahren; mit dem Pkw, zu Fuß oder per Fahrrad. Keine Entfernung schien zu weit, keine bürokratische Hürde zu hoch, um sich endlich mal wieder abseits von Abholservice oder Lieferdienst mit frischen Speisen oder etwas Frischgezapftem verwöhnen zu lassen.

Die Testpflicht unter freiem Himmel ist zum neuen Wochenstart passé – und beschert den heimischen Gastronomen und ihren Gästen eine Freiheit, die jene positive Grundstimmung, die quer durchs Land seit dem Inkrafttreten erster Lockerungen sicht- und spürbar ist, weiter verstärkt.

Hoffen auf dauerhafte Inzidenz unter 35

Der „Forsthaus“-Wirt nennt es echte Glücksgefühle, was die aktuellen Coronazahlen und nicht zuletzt das sonnige Sommerwetter ausgelöst haben. „Die Leute wollen einfach raus.“ Nur in den Innenräumen der Gaststätten ist aktuell noch ein höchstens 48 Stunden alter Corona-Negativtest nötig – inklusive Tischzuweisung, sofern kein Impfausweis oder ein Beleg einer überstandenen Infektion vorhanden sind. Doch Herbert Wasserbauer geht davon aus, dass es nicht mehr lange dauert, bis auch in diesem Bereich gelockert werden kann. „Wenn die Inzidenz stabil unter 35 ist, dürfen wir auch in den Gaststätten wieder fast normal arbeiten.“ Wobei die Abstands- und Hygieneregeln drinnen wie draußen weiterhin streng befolgt werden müssen. „Wir haben die Tische überall weiter auseinandergerückt, setzen auf Desinfektion und unser Personal trägt durchweg Mundschutz“, zählt er auf. „Wir lassen uns zusätzlich alle zwei Tage testen.“ Zur Kontaktnachverfolgung habe er gute Erfahrungen mit der „Luca“-App gemacht, ermögliche den Besuchern aber auch die klassische Variante des Eintragens in eine Liste. Wie im „Forsthaus“ läuft es derzeit bei den meisten Bewirtungsbetrieben.

Glücksgefühle haben ebenso die Betreiber der heimischen Cafés: Vor der Eisdiele an der Gemmericher Straße stehen die Kunden am Montag Schlange. Doch auch wenn es erlaubt wäre: Im Inneren geben die „Capri“-Betreiber erst zum Stichtag 1. Juni die Tische wieder frei. Nach der langen Zeit der Ungewissheit müssen die Plätze erst einmal neu sortiert, die Abstandsflächen definiert werden. Wer rechtzeitig kommt, ergattert bei bestem Sommerwetter noch einen freien Platz vor der Tür. Glück muss man haben.