Donuts und Döner Tür an Tür

Was kann nach Bubble­ Tea und Uncle Donuts noch kommen? Ein weiterer Donuts-Anbieter, möglicherweise mit royalem Titel. Ahlens Leerstände füllen sich in diesen Wochen süß, aber auch herzhaft, wie das Beispiel Gerichtsstraße 2 zeigt.

Harun Calik hatte den Gebäudekomplex im April 2020 übernommen. Seit dem Seitenwechsel von Friseur Prinz und der Baguetterie Filou stehen zwei Ladenlokale leer. Das soll sich spätestens zum Monatsende ändern. Hinter zugeklebten Schaufensterfronten laufen die Arbeiten. Donuts-Laden statt Bistro: Mit ihm hätte Ahlen dann „über Nacht“ zwei. Denn in der Weststraße läuft sich mit Uncle Donuts parallel ein weiterer Anbieter warm (wir berichteten). Harun Calik hat am Wochenende hier aus der Presse vom Mitbewerber erfahren. Und findet‘s für die Wiederbelebung der Ahlener Innenstadt nur gut. Das bringe Frequenz und ziehe junges Publikum in die Stadt. Der, der die knallbunten Kringel in die Gerichtsstraße rollt, feilt unterdessen noch an seinem Konzept. Und setzt auf den Überraschungseffekt. Dass ein großer Branchenname zur Eröffnung an der Tür steht, scheint nicht ausgeschlossen. Soll aber bis zuletzt Geheimnis bleiben. Vermieter Harun Calik ist an einem möglichst schnellen Start gelegen: „Der große ­Hype um den Donut ist jetzt.“ Und da wolle die Gerichtsstraße – Blick auf die angekündigte Eröffnung Mitte Juni an der Weststraße – von Anfang an mitspielen. In der Hoffnung, dass auch hier wie in anderen Städten die Schlange steht.

„ Der große Hype um den Donut ist jetzt. Der große Hype um den Donut ist jetzt. “ Harun Calik

Im Ladenlokal links – dem ehemaligen Friseursalon – wird‘s herzhafter. Harun Calik macht Appetit auf einen Döner-Imbiss, der auf halber Höhe der Fußgängerzone bestens platziert sei. Als Betreiber hat er Fehmi Albayrak (ehemals Westfalenkrug) unter Vertrag.

Im Gebäudekomplex Gerichtsstraße 2 kündigen sich zwei weitere Mieter an. Über den beiden Ladenlokalen richten sich ein Personaldienstleister und ein neugegründeter Altenpflegedienst ein. Für zwei weitere Mieter wäre noch Platz, lässt der 29-Jährige wissen, der seit 2014 als Immobilienhändler im Geschäft ist – und weiteres plant, um Leben in die Innenstadt zu bringen. Ahlen sei gerade im Umschwung. Und Menschen wie er seien es, die für eine neue Generation, neue Stimmung und einen neuen Zeitgeist stünden.