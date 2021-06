Um sich bei allen Familien für ihre Geduld und Ausdauer während der Pandemie zu bedanken, haben die Koordinatorinnen der Familiengrundschulzentren Gute-Laune-Pakete mit spannenden Spielen, Bastelmaterial und einem Ahlen-Quiz zusammengestellt. Die Koordinatorinnen verteilen die Pakete kommende Woche an die Familien ihrer jeweiligen Schule. „Die Anzahl der Pakete ist leider begrenzt. Sollte eine Familie kein Paket erhalten und Interesse haben, kann sie sich gern im Familiengrundschulzentrum ihrer Schule melden und erhält dort eins“, sagt Lisa Kalendruschat, Koordinatorin der Ahlener Präventionskette.

Orte der Begegnung, Beratung und Bildung

Seit 2017 besteht das Familiengrundschulzentrum an der Mammutschule. 2020 kamen mit Beginn der Pandemie drei weitere an Diesterwegschule, Albert-Schweitzer-Schule und Don-Bosco-Schule hinzu. Als Familiengrundschulzentren entwickeln sich Grundschulen zu Orten der Begegnung, Beratung und Bildung für Kinder und ihre Familien. Sie bilden eine Brücke von der Schule zur Elternschaft und bieten beispielsweise Elterncafés, Bastel-, Näh- oder Bewegungsangebote an. Sie unterstützen die Eltern in Bildungs- und Erziehungsfragen durch persönliche Beratung und helfen den Kindern und Eltern die Übergänge gut zu gestalten.

„ Diese außerordentlichen Aufgaben kosteten die Familien viel Kraft und Energie. Diese außerordentlichen Aufgaben kosteten die Familien viel Kraft und Energie. “ Lisa Kalendruschat

Die Koordinatorinnen der Familiengrundschulzentren sind sich einig, dass die derzeitige Situation für Familien weiterhin unbeständig bleibt, wie Kalendruschat beschreibt: „Ob der Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht, die Vereinbarung von Familie und Beruf, die Reduzierung sozialer Kontakte – diese außerordentlichen Aufgaben kosteten die Familien viel Kraft und Energie, aber sie meistern sie hervorragend.“

Verteilung mit Lastenfahrrädern

Unterstützung erhalten die Koordinatorinnen für ihre Aktion Gute-Laune-Pakete von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Stadt Ahlen. Sie stellt für die Verteilung Lastenfahrräder zur Verfügung. Aufgrund personeller Veränderungen in der Koordination des Familiengrundschulzentrums an der Don-Bosco-Schule beteiligen sich an der Aktion Gute-Laune-Pakete die drei Familiengrundschulzentren Albert-Schweitzer-Schule, Diesterwegschule und Mammutschule.