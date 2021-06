Die „Energiesparfüchse“ der Fritz-Winter-Gesamtschule haben jetzt ihre Arbeit vergoldet. Zum Abschluss des auf vier Jahre angelegten Projekts „Energiesparen macht Schule“ gab es eine Goldurkunde und ein Preisgeld in Höhe von 1760 Euro.

„Nachdem wir in den ersten drei Jahren eine Silberurkunde bekommen haben, ist die Goldurkunde ein schöner Abschluss“, freut sich Lehrerin und Energiebeauftragte Julia Himmel, die die „Energiesparfüchse“ als Arbeitsgemeinschaft der Klassen fünf/sechs von ihrer Kollegin Ronja van Keßel übernommen hat. Mit Aktionen wie dem Beschriften von Lichtschaltern, der Gestaltung einer Infowand oder einem Energiesparwettbewerb haben die „Energiesparfüchse“ versucht, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler für das Thema zu sensibilisieren.

14 Schulen und vier Kitas

In Ahlen nehmen an dem Projekt „Energiesparen macht Schule“ 14 Schulen sowie die vier städtischen Kindertagesstätten teil. „Im Vergleich der letzten vier Jahre haben wir in Ahlen den zweiten Platz im Gesamtranking belegt – hinter der Paul-Gerhardt-Grundschule“, freut sich Julia Himmel über die Arbeit ihrer „Energiesparfüchse“.

In Vorbereitung ist bereits ein Folgeprojekt, das von der städtischen Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava begleitet wird. In Zusammenarbeit mit dem Energiebüro e&u aus Bielefeld und dem Gebäudemanagement der Stadt werden ab Herbst neue Ziele abgesteckt.