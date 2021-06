Auch dem Schuldnerschutz verpflichtet

„Dem Gläubiger nützen, den Schuldner schützen.“ Diese prägnante Aussage aus ihrer Ausbildungszeit ist für Obergerichtsvollzieherin Yvonne Steinke noch heute die Leitmaxime ihres Arbeitsalltags. Seit 2005 ist sie im Bezirk des Amtsgerichts Ahlen als Gerichtsvollzieherin tätig. Als „Organ der Rechtspflege“ übernimmt sie gemeinsam mit drei weiteren Kollegen eine sehr anspruchsvolle hoheitliche Tätigkeit, bei der zahlreiche unterschiedliche Vollstreckungsaufgaben auf der täglichen Agenda stehen.

„Gewöhnen werde ich mich nie an alles“, gibt Yvonne Steinke im Gespräch unumwunden zu. Gerichtsvollzieherin – das ist ein Beruf, mit dem man sich nicht immer beliebt macht und der mit vielen verschiedenen, teils sehr emotionalen Aufgaben verknüpft ist.

Schwieriges Gebiet: Gewaltschutzverfahren

Das breite, gesetzlich vorgegebene Tätigkeitsspektrum reicht von Zustellungen bestimmter Schreiben (Kündigungen und ähnliches), über Pfändungen und die Abnahme von Vermögensauskünften bis hin zur zwangsweisen Durchsetzung von Stromzählerwegnahmen oder bei Verweigerungen zur Abgabe einer Vermögensauskunft gar Verhaftungen.

Doch das ist noch nicht alles. Zu den schwierigsten Aufgaben eines Gerichtsvollziehers zählt Yvonne Steinke Gewaltschutzverfahren, Kindeswegnahmen und Zwangsräumungen von Wohnungen. Von denen hat jüngst während der Corona-Pandemie gerade der Schutz vor häuslicher Gewalt nochmals an Bedeutung gewonnen. Beengte Wohnverhältnisse, Arbeit zu Hause und finanzielle Nöte: Umstände, die dazu führen können, dass auf richterliche Anordnung ein Gerichtsvollzieher dafür sorgt, dass die Person, von der die Gewalt ausgeht, die gemeinsame Wohnung verlässt. Eine brenzlige Situation also, in der die Emotionen oft hochkochen.

Das Gleiche gilt auch für Kindeswegnahmen, die aber extrem selten sind, so dass Yvonne Steinke die Fälle in ihren 16 Jahren in Ahlen fast an einer Hand abzählen kann. „Ich tue dann alles, damit der Vorgang für das Kind möglichst wenig belastend ist“, sagt sie. Das sei ihr sehr wichtig. Auch hier führt sie als Gerichtsvollzieherin lediglich das aus, was vorher ein Richter oder eine Richterin in einem Beschluss angeordnet hat: Die Inobhutnahme eines Kindes durch das Jugendamt. Dass die aber für alle Beteiligten heikel ist, Eltern oft die Gründe nicht nachvollziehen können oder wollen, liegt auf der Hand.

„ Man muss als Mensch rüberkommen. Man muss als Mensch rüberkommen. “ Yvonne Steinke

Wie man da agiert? Yvonne Steinke hat da klare Vorstellungen: „Man muss als Mensch rüberkommen“, ist sie überzeugt, besser zum Ziel zu kommen, wenn das Gegenüber den Gerichtsvollzieher nicht als Gegner, sondern als Ansprechpartner wahrnimmt. Zwar vollstreckt sie im Auftrag der Gläubiger, doch schwingt dabei immer mit, was ihr Ausbilder Dr. Polzius, früherer Direktor eines Amtsgerichts, den angehenden Gerichtsvollziehern mit auf den Weg gab: „. . .den Schuldner schützen“. Als Gerichtsvollzieherin setze sie zwar durch, was sie durchsetzen müsse, achte „aber immer auch auf das Wie“.

Ausprägung hiervon sind auch verschiedene, oft gesetzlich verankerte Grundsätze bei Vollstreckungen. So darf zum Beispiel bei der Pfändung eines Autos dem Schuldner häufig nicht einfach das Auto weggenommen werden. So etwa, wenn der es benötigt, um zur Arbeit zu fahren. In diesem Fall pfändet Yvonne Steinke nur, wenn es sich um einen sehr hochpreisigen Wagen handelt. Im Gegenzug erhält der Schuldner dann aber im Wege der sogenannten „Austauschpfändung“ ein geringerwertiges Auto: eine Ausprägung des Sozialstaatsprinzips, die auch im Interesse der Gläubiger liegt. „Wir würden dem Schuldner ja sonst die Möglichkeit nehmen, Geld zu verdienen“, betont Yvonne Steinke.

Was benötigt wird, wird nicht gepfändet

Zudem wird auch nichts gepfändet, was ohnehin kaum einen Wert aufweist oder was der Schuldner dringend benötigt, etwa um seinen Haushalt zu führen oder für den persönlichen Gebrauch wie Kleidungsstücke, Betten, Küchengeräte zum Beispiel. Ist nichts Pfändbares vorhanden, bleibt der berühmte und gefürchtete „Kuckuck“ also in der Tasche.

Als erfahrene Gerichtsvollzieherin hat Yvonne Steinke viel gesehen. Von vermüllten Wohnungen, über herzzerreißende Schicksale bis hin zu aggressiven Menschen. Letzteres Phänomen tritt, ähnlich wie gegenüber Polizisten, Feuerwehrleuten oder auch Rettungssanitätern in jüngerer Zeit vermehrt auf. „Die Gewalt uns gegenüber hat zugenommen“, sagt die Ahlenerin. Ein Befund, der der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung entspricht.

„ Viele sehen nicht nur den Gerichtsvollzieher, sondern auch den Menschen dahinter. Viele sehen nicht nur den Gerichtsvollzieher, sondern auch den Menschen dahinter. “ Yvonne Steinke

Doch die zunehmenden Aggressionen bilden nur eine Seite der Medaille. Die andere: „Viele sehen nicht nur den Gerichtsvollzieher, sondern auch den Menschen dahinter“, sagt Yvonne Steinke. Manchmal bekommt sie sogar Dank und Anerkennung. „Dank Ihnen bin ich jetzt schuldenfrei“ – eine Aussage, die die Gerichtsvollzieherin häufiger hört.

Einige Schuldner kennt Yvonne Steinke schon, seitdem sie hier ihren Dienst antrat. Schwere Krankheiten, wechselnde Arbeitgeber und sonstige Rückschläge prägen oft die familiäre Situation. Und doch sind es oft auch diese Leute, die einsehen, dass der Gerichtsvollzieher nur das tut, was er tun muss und ihm das nicht persönlich übelnehmen. „Nicht jedes Leben verläuft gerade“, hat Yvonne Steinke festgestellt. Teilweise könne sie auch verstehen, wenn Menschen „den Kopf in den Sand stecken“. Doch helfen kann sie als Gerichtsvollzieherin da nur begrenzt. Sie vollstreckt eben nur im Auftrag anderer, hat – außer zum Beispiel bei der Einräumung von Ratenzahlungen – keinen eigenen Ermessensspielraum.

Spaziergänge zum Abschalten

Trotzdem: „Einige Situationen belasten schon, vor allem, wenn Gewalt im Spiel ist“. Was dann hilft, um abzuschalten, sind Spaziergänge mit dem Hund oder Gartenarbeit. Man müsse einen Schnitt machen und nach der Arbeit Abstand gewinnen. Bevor dann am nächsten Tag der Gerichtsvollzieheralltag wieder weitergeht: oft mit Routineaufgaben, ab und zu mit sehr großen Herausforderungen. Aber stets in der Balance zwischen „dem Gläubiger nützen, den Schuldner schützen“.