Großes Ziel: das Seepferdchen

„Guck mal, ich habe einen neuen Badeanzug.“ Maya zeigt stolz ihr pinkfarbenes neues Outfit. Voller Vorfreude wartet die achtjährige Schülerin vor dem Parkbad auf ihre erste Übungsstunde. Mutter Zizit freut sich, dass ihre Tochter endlich schwimmen lernen kann. Vor sechs Jahren ist sie vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet und hat in Ahlen eine neue Heimat gefunden.

Neben Maya nehmen weitere 18 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren am Schwimmkursus teil. Ermöglicht hat ihnen die Teilnahme der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen. Aufgrund der Pandemie hatte er die beliebten monatlichen Spieletreffs, die Ausflüge und Feste nicht durchführen können. Daher hat sich der Vorstand entschieden, das eingesparte Geld sinnvoll einzusetzen.

Bürokratische Hürden gemeistert

In Sabine Lillmanntöns hat er eine fachlich kompetente Schwimmlehrerin gefunden. Sie ist Bezirksvorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und Fachkraft für Integration beim Kreissportbund. In dieser Funktion kam auch der Kontakt zum Förderverein für Flüchtlinge zustande.

Schatzmeisterin Gisela Lange hatte anhand ihrer Listen die Familien kontaktiert. Ein dickes Lob zollte ihr dafür Christoph Kelzenberg, Geschäftsführer des Kreissportbundes. „Alle bürokratischen Hürden hat sie mit Bravour gemeistert.“ Mitmachen darf nur, wer zu jeder Übungsstunde einen aktuellen negativen Corona-Test mitbringt. Auch diese Vorschrift musste die Kassiererin den Familien übermitteln, oft sogar persönlich.

Nach dieser Vorarbeit fiel Anfang vergangener Woche der Startschuss für den Schwimmkurs, der für zwei Gruppen jeweils an zwei Nachmittagen durchgeführt wird. Bis zu den Sommerferien sollen alle Kinder das Schwimmen erlernt haben. Eine Urkunde und das Seepferdchen als Abzeichen sind nach Abschluss der schönste Lohn für die jungen „Wasserratten“.

Mit großem pädagogischen Geschick versteht es Sabine Lillmanntöns, den Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen und ihnen Schwimmbewegungen spielerisch beizubringen. „Ich freue mich besonders, dass viele muslimische Mädchen unter den Teilnehmern sind“, sagt sie. Sie lobt die Disziplin, die Geduld und den Respekt, den sie ihr entgegenbringen. Das, so die Integrationsfachkraft, sei nicht immer selbstverständlich. Ihr zur Seite steht Ayguel Czubucu, eine junge Türkin, die erst vor fünf Jahren selbst schwimmen gelernt und ihren Rettungsschwimmer bei der DLRG abgelegt hat.

„Auch bei sprachlichen Problemen ist sie eine große Hilfe“, freut sich Sabine Lillmanntöns. Großen Wert legt sie auf die Nachwuchsförderung. „Wir müssen Leute haben, die schwimmen lernen, um später Leute zu haben, die Aufsicht führen können.“

Aus diesem Grund bietet sie allen Jungen und Mädchen ab 16 Jahren die Ausbildung zum Rettungsschwimmer und -schwimmerin an. Wer das Abzeichen hat, kann an Nord- und Ostsee kostenlose Freizeiten mit der Verpflichtung zur Aufsicht am Strand verbringen.

Und für die jetzigen Teilnehmer der Kurse gilt, dass sie ein Jahr lang eine kostenlose Mitgliedschaft in der DLRG erhalten. Ermöglicht wurde dies durch Fördermittel, im vergangenen Jahr hatte der Landrat als Schirmherr der DLRG die Kosten übernommen. Einen besonderen Dank richtet Sabine Lillmanntöns an die Stadt Ahlen und besonders Badleiter Thomas Schliewe für die Bereitstellung des Parkbads.