Zentrale Schaltstelle der Stadt

Ordnungsamt, Schulamt, Sportamt oder Sozialamt: Auch wenn heutzutage in der Realität nicht mehr von „Ämtern“, sondern von „Fachbereichen“ die Rede ist, so sind es doch Begriffe, mit denen wohl jeder Einwohner etwas anfangen kann, wenn es denn um „die Stadtverwaltung“ geht. Aber wer und was verbirgt sich eigentlich hinter dem „Hauptamt“, das heute mit der Nummer eins die Reihenfolge der städtischen Fachbereiche anführt?

Nachdem im Zuge der Haushaltsberatungen seitens der Politik der deutliche Stellen- und Kostenanstieg gerade in diesem Fachbereich moniert worden war, hat unsere Redaktion nachgefragt und sich – im virtuellen Raum – mit Leiter Jan Schwering, seiner Stellvertreterin Gabi Albrecht sowie IT-Chefin Nina Russow und Frederik Müller, dem ersten Ansprechpartner von Jan Schwering, zum Gespräch getroffen – das dann ein wenig länger gedauert hat.

Vor knapp vier Jahren hatte Jan Schwering als städtischer Rechtsrat und allgemeiner Vertreter von Bürgermeister Carsten Grawunder den Fachbereich eins übernommen – verbunden mit dem Auftrag, die Verwaltung zu modernisieren, sie zukunftssicher aufzustellen, ihre Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern und vor allem, um sie krisensicher zu machen. Was sich, so Schwering, angesichts der nun seit einem Jahr anhaltenden Corona-Pandemie auch ausgezahlt habe. Der Fachbereich, den er leitet, heißt heute „Steuerung, Personal und zentrale Dienste“ und ist damit quasi die „zentrale Serviceeinheit des Hauses, aber auch der Bürger“, schildert Schwering. Die drei Säulen, auf denen der „FB 1“ beruht, sind dabei das Personalamt, die sogenannten „zentralen Dienste“ und nicht zuletzt die Informationstechnik. Ihre Aufgaben wird unsere Redaktion in drei Folgen näher beleuchten.

Hauptzuständig für den Bereich Personal ist Gabi Albrecht. „Wir sind quasi ein Querschnittsamt. Denn wir sind für alle Mitarbeiter da und ansprechbar“, schildert sie. Neben der Personalverwaltung und den Gehaltsabrechnungen gehören auch Stellenausschreibungen sowie alle Aspekte der Sozialversicherung zu ihren Aufgaben. Und das übrigens nicht nur, was die rund 100 unmittelbar städtischen Beschäftigten betrifft. Im Jahr 2002 hatte die Stadt vielmehr auch das komplette Personalwesen der Elterninitiative „Zwergenburg“ übernommen. Mittlerweile sind noch vier weitere Kitas in Trägerschaft von Elterninitiativen hinzugekommen. „Das sind zusammen 95 Mitarbeiter, die wir nebenher und unentgeltlich betreuen“, beschreibt Gabi Albrecht den damit verbundenen Aufwand. Und da in vielen Elterninitiativen nach zwei oder drei Jahren der Vorstand wechselt, bedeutet dies weitere Arbeit, um die neuen Funktionsträger entsprechend über die Personalabläufe zu schulen und zu informieren.

27 neue Stellen für Reinigungskräfte

Nicht unerhebliche Auswirkungen auf den städtischen Personalbestand hatte zudem die im Jahr 2018 getroffene politische Entscheidung, die Reinigung der städtischen Gebäude wieder selbst zu organisieren. Dazu wurden nicht weniger als 27 neue Stellen geschaffen. „Zwar in Teilzeit, aber jede Stelle wird als Personalfall geführt“, so Albrecht. Das gilt übrigens auch für die Bundesfreiwilligen, die die Stadt seit 2018 in Schulen, im Kulturbahnhof und in anderen Bereichen beschäftigt.

Notwendigen Stellzuwachs gab es ferner in der lange Zeit nur mit zwei Personen besetzten IT. Und um den städtischen Auszubildenden nach erfolgreicher Prüfung auch dann eine Chance zu bieten, wenn nicht direkt ein entsprechender Posten in der eigenen Verwaltung frei ist, wurden weitere, auf jeweils ein Jahr befristete Stellen ohne konkrete Zuordnung geschaffen. „Damit sie nicht direkt auf der Straße stehen. Das ist uns wichtig“, betont Gabi Albrecht.

Um die Reintegration in den Arbeitsmarkt zu fördern, wurden ferner zwei Verwaltungsstellen geschaffen, für die die Stadt Lohnkostenzuschüsse erhält. Und dann ist da ja noch der nicht unwesentliche Themenbereich „Qualifikation und Fortbildung“. „Jeder unserer Mitarbeiter hat die Chance, zwei Mal im Jahr an einer Fortbildung teilzunehmen“, sagt sie. Und da die Zahl der Beschäftigten nun einmal gestiegen ist, steigt auch die Zahl der entsprechenden Fortbildungsanträge. Die jeweiligen Abrechnungen landen dann gleichfalls auf dem Schreibtisch von Gabi Albrecht, an dem sie es übrigens in den vergangenen Monaten noch ganz nebenbei mit der Umstellung des Abrechnungssystems zu tun hatte. Denn nachdem dies viele Jahre in den Händen der Servicestelle des Kreises gelegen hatte, hat die Verwaltung beschlossen, die „Fäden“ wieder vollständig alleine zu ziehen. Was nicht nur während der Einführung, sondern auch in der täglichen Anwendung zusätzliche Arbeitszeit schluckt, dafür aber etliche Vorteile bietet. Die kommunale Finanzsoftware sowie weitere Module konnten so gleich integriert werden.