Ein Wasserbär „lebt“ in der Werse

Bei allen Beschränkungen in der Pandemie – eines geht immer: spazieren gehen. Das tut Seele und Geist gut. Und wenn man dann noch ein attraktives Ziel hat, macht die Bewegung an der frischen Luft noch größeren Spaß. So lernte ich als Ahlenerin kürzlich das Schloss in Drensteinfurt samt seinem attraktiven Umfeld kennen – und war beeindruckt.

„Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah“: Diese bekannten Verse des Dichters Johann Wolfgang von Goethe kamen mir unvermittelt in den Sinn, als ich die imposante Schlossanlage mit seinen historischen Bauten und wunderschönen idyllischen Wanderwegen entlang der Werse sah. Einzelne Stationen sind durch Hinweistafeln sehr gut beschrieben.

Der Schlosspark liegt auf einer künstlichen Insel zwischen Mühlenkolk und Werse. Er gehört, wie die benachbarten Grundstücke Wassermühle und Amtshof, seit alter Zeit zum Grundbesitz von Haus Steinfurt und wird seit vielen Jahren als Festplatz genutzt.

Repräsentative Gartenanlagen

Die früheren repräsentativen Gartenanlagen von Haus Steinfurt aus Barock und Klassizismus befanden sich unmittelbar am Haus Steinfurt. Dort standen zum Beispiel im Sommer 1793 Pflanzen in großer Zahl, unter anderem 347 Orangenbäume, 103 Blumenstöcke, 90 Lorbeer- und 19 Rosmarinbäume in Fässern, Kübeln und Töpfen rund um das Haus. Im Jahr 1835 entstanden die Grünanlagen des Hofraumes vor dem Schlossgebäude nach Plänen des Düsseldorfer Gartenarchitekten Maximilian Friedrich Weyhe.

Haus Steinfurt wurde vermutlich um 1305 bis 1325 errichtet. Johann Matthias von der Recke ließ 1706 die Wasserburg des Mittelalters abtragen und innerhalb von zwei Jahren das heutige Schloss erbauen, Baumeister war Lambert Friedrich von Corfey. Ein höheres Alter als das heutige Schloss haben die Nebenbauten auf der „Vorburg“. Das um 1585 bis 1591 im Renaissancestil errichtete Torhaus hatte die Zufahrt zu sichern. Das Gebäude der anderen Seite der Vorburg stammt auch aus dieser Zeit, wurde jedoch wiederholt umgebaut. Es diente früher als Brauhaus. Der Weg parallel zur Werse, die durch ein Wehr gestaut wird, heißt heute noch „Brauwall“. Nur aus dem Brauhaus durften die vier Drensteinfurter Gastwirte das Bier für den öffentlichen Ausschank beziehen.

Das Drensteinfurter Schloss ist seit seinen Anfängen im Besitz derselben Familie. Bauherr der ersten Wasserburg war Dietrich von Volmerstein. In weiblicher Erbfolge ging der Besitz 1426 an die Familie von der Recke und 1763 an die Familie von Landsberg über.

Wall mit Graben

Vom Schlosseingang aus fällt links der Blick auf den sogenannten „Wasserbär“. In den kriegerischen Zeiten des 15. bis 18. Jahrhunderts hatte die Stadtbefestigung für die Sicherheit eines Ortes größte Bedeutung. Im Nordosten auf der Burgseite war Drensteinfurt durch den Flusslauf der Werse geschützt. Um den südwestlich gelegenen Ort verlief ein Wall mit Graben, der durch drei Tore passiert werden konnte. Die Gräfte zog an dieser Stelle an die Werse heran. Um einen gleichbleibend hohen Wasserstand halten zu können, bediente man sich eines Bauwerks, das auch in Münster an der nördlichen und westlichen Promenade noch in einigen Exemplaren erhalten ist. Eine Mauer quer zur Gräfte, die den Wasserstand regulierte, wurde Wasserbär genannt. Dieser Bär war kein Tier, sondern eine Barriere. Um ein Queren der Gräfte unmöglich zu machen, war der Wasserbär in der Gräfte durch einen turmartigen Pfeiler verstärkt. Der Drensteinfurter Wasserbär ist von hoher stadtgeschichtlicher Bedeutung.

Wer neugierig geworden ist und mehr über die historischen Bauten erfahren möchte, kann sich auf den historischen Stadtrundgang begeben, der insgesamt 18 markante Punkte umfasst, unter anderem die ehemalige Synagoge, die Alte Post, den Kulturbahnhof, den Kirchplatz und den Markt. Der Flyer mit allen Stationen ist auf der Homepage der Stadt zu finden.