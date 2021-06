„Bootsmann“ hält auch wildes Kuscheln aus

„Mein ganzes Leben lang haben wir schon Hunde gehabt“, sagt ten Brink. Irgendwann keimte in ihr die Idee, mit einem solchen Tier auch das Leben in der Kita zu bereichern. Sie holte umfassende Informationen ein und plante. Mit ihrem Konzept stieß sie bei Kirchenvorstand, Verbund- und Kita-Leitung auf offene Ohren. In Senden-Bösensell fand die Erzieherin eine Hundeschule, in der sie alles aus einer Hand erhielt – auch eine Beratung, welche Hunderasse für eine Therapieausbildung besonders geeignet ist.

Dann war es soweit: Svenja ten Brink holte den damals acht Wochen alten Welpen vom Züchter ab. Einen Namen für den tierischen Familienzuwachs hatte sie sich schon überlegt. Doch der wurde kurzerhand wieder verworfen, denn warum sollte der junge Rüde nicht so heißen wie sein Vater? „Bootsmann“, nach dem Bernhardiner in einer Geschichte Astrid Lindgrens.

Zunächst besuchte sie mit dem Welpen die herkömmliche Hundeschule, so wie sie es allen Neu-Hundehaltern empfehlen würde, um eine sichere Basis für die Bindung zwischen Mensch und Hund zu entwickeln. Auch damals schon kam der Vierbeiner zeitweise mit in die Kita, um sich an die Geräuschkulisse zu gewöhnen. Und die größeren Kinder konnten den neuen „Mitarbeiter“ schon ein wenig kennenlernen, berichtet die Erzieherin.

Einjährige Ausbildung

Im Januar 2020, als der junge Labrador ein Jahr alt war, begann Svenja ten Brink schließlich die Therapiehund-Ausbildung mit ihm. Diese erstreckte sich über das ganze Jahr. Im Ergebnis ist „Bootsmann“ nun nicht ausschließlich auf seinen Einsatz in der Kita vorbereitet. Auch Menschen in Altenheimen oder Behinderteneinrichtungen kann er therapeutisch begleiten. Ziel der anerkannten Ausbildung war es, dass sich der Vierbeiner an den jeweiligen Menschen anpasst. So lernte „Bootsmann“, in gleicher Geschwindigkeit wie „sein“ Patient Treppen zu steigen, neben einem Rollstuhl zu laufen und übermütiges Kuscheln auszuhalten.

„Die Ausbildung war anstrengend“, blickt ten Brink zurück. Da waren zum einen die Seminartage mit der Theorie. Und zum anderen die 30 praktischen Unterrichtseinheiten, die gemeinsam mit ihrem Ausbilder in verschiedenen sozialen Einrichtungen stattfanden. Hinzu kamen die Fahrzeiten und natürlich das permanente Training zu Hause und in der Kita. „Das wird nie was“, sei sie zwischendurch fast verzweifelt, erinnert ten Brink. Doch sie habe vom ganzen Kita-Team viel Unterstützung erhalten, ist die Hundeführerin dankbar. Zwischen- wie auch Abschlussprüfung sind gemeistert. Eine der anspruchsvollen Aufgaben dabei war es, dass der Hund vor dem Hauptbahnhof in Münster fünf Minuten lang mitten im Gewusel vieler Passanten liegenbleiben musste, bis „Frauchen“ ihn wieder abholt, erläutert ten Brink – und demonstriert gleich darauf, wie verlässlich der Gehorsam des Vierbeiners ist: Sie streut einige Leckerlis vor „Bootsmanns“ Schnauze auf den Boden, verbunden mit dem Kommando „Nein!“. Der schwarze Labrador schnüffelt ein wenig, lässt sie aber tatsächlich liegen. Erst als er nach ein paar Sekunden das „Okay!“ bekommt, verputzt er die kleinen Snacks genüsslich.

„Der Hund spiegelt einen auch, das heißt, man muss auch an sich selbst arbeiten“, gibt ten Brink einen Einblick in den Team-Gedanken während der Ausbildung. Sie habe ihren Hund in dem einen Jahr besser kennengelernt als alle ihre Hunde zuvor: „Diese emotionale Verbundenheit, das ist enorm.“ Aber auch ganz offiziell sind Svenja ten Brink und „Bootsmann“ jetzt ein festes Team. Sie dürfe nun ausschließlich mit ihm therapeutisch arbeiten, nicht mit einem anderen ausgebildeten Hund. Ebenso dürfe sie ihren Vierbeiner nicht für solche Zwecke ausleihen. Inzwischen hat ten Brink ein Kleingewerbe angemeldet, kann also auch außerhalb der Kita Therapiestunden für Klein oder Groß anbieten.

Mit in die Rinkeroder Einrichtung, die seit neun Jahren der Arbeitsort von Svenja ten Brink ist, geht der Labrador nun jeden Tag. Aktiv zum Einsatz kommt er aber an nicht mehr als drei Tagen pro Woche für jeweils eine halbe Stunde. Denn „für den Hund ist das Hochleistungssport“, erklärt die Erzieherin. Die meiste Zeit in der Kita verbringt er also an seinem Rückzugsort. Und zu Hause in der Familie der zweifachen Mutter hat „Bootsmann“ jede Menge Ausgleich. Er hat einen großen Garten zum Tollen, geht mit zum Joggen und Wandern.

Positive Erlebnisse

Zum einen arbeitet das Therapiehund-Team zielorientiert mit einzelnen Kindern. ten Brink erklärt: „Der Hund ist unvoreingenommen. So hat jedes Kind eine Chance.“ Er lege keinen Wert auf Äußerlichkeiten oder Diagnosen. Sie nennt Beispiele: Ein ängstliches Kind habe im geschützten Raum die Möglichkeit, im eigenen Tempo Erfahrungen mit dem Hund zu machen. Ein Erfolg könne sein, sich zu trauen, dem Vierbeiner ein Leckerli zu geben, um sicheren Abstand zu haben, vielleicht auf einen Kochlöffel gelegt. Ein Kind mit ADHS könne durch das Bürsten und Streicheln des Hundes zur Ruhe kommen. „Am wichtigsten ist mir, dass das Kind mit einem guten Gefühl aus der Stunde herausgeht.“ Genau diese mit dem Hund verknüpften positiven Erlebnisse der Kinder sind es ganz offensichtlich, die die engagierte Erzieherin begeistern.

Zum anderen ist „Bootsmann“ ein Mal wöchentlich zur Besuchsstunde in einer der vier Gruppen. Für manche Kinder ist das der einzige direkte Kontakt mit einem Tier. Bei der „tiergestützten Pädagogik“ trainieren die Kleinen mit dem Hund Tricks und erfahren dadurch ihre Selbstwirksamkeit. In der Turnhalle werden sie durch ihn zu Bewegung motiviert. Und sie lernen ein rücksichtsvolles Verhalten miteinander, denn nur das Kind, das gerade den Futterbeutel hat, darf dem Vierbeiner Kommandos geben. Nicht zuletzt üben die Kinder den richtigen Umgang mit einem Hund und erfahren, was so ein Tier alles braucht – und was schlecht für es ist. Denn schließlich seien die Kita-Kinder „die Hundehalter von morgen“.