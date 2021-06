„Servicekraft fürs ganze Haus“

Und damit gleichzeitig verantwortlich für eine der drei „Säulen“, auf denen das Aufgabengebiet des einstigen „Hauptamtes“ neben den Bereichen Personal und Informationstechnik beruht. Im Nachgang der Haushaltsdebatte über die Kosten, die der Fachbereich letztendlich verursacht, erläutert Müller das umfassende Themengebiet, das er und seine Kollegen täglich zu „beackern“ haben.

Beginnend beim recht formellen Thema „Dienstrecht und Dienstanweisungen“. Denn jede Anweisung, die die Stadt als Arbeitgeberin ihren Mitarbeitern erteilt, hat Müllers Team sorgsam vorzubereiten. Ebenso wie die Vereinbarungen zwischen Beschäftigten und Dienstherrn. Apropos Beschäftigte: Die im Stellenplan zusammenaddierten rund 100 Vollzeitposten verteilen sich je nach Saison auf 155 bis 175 tatsächlich direkt Beschäftigte. Hinzu kommen für die Buchhaltung dann noch, wie berichtet, die etwa 95 Beschäftigten der in Trägerschaft von Elterninitiativen befindlichen Kindertagesstätten.

Überarbeitung des Gleitzeitmodells

Ein großer Brocken, den der Teilbereich des „FB 1“ dabei in den vergangenen Jahren zu bewegen hatte, war die Überarbeitung des Gleitzeitmodells. „Die Kernarbeitszeit haben wir abgeschafft“, erklärt Müller – um gleich nachzuschieben: „Natürlich muss jeder Fachbereich während der Servicezeiten zur Verfügung stehen.“ Wie das aber geschieht, obliegt der Abstimmung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Haben letztere etwa familiäre Verpflichtungen durch Pflege oder Betreuung, so können sie sich entscheiden, wann sie ihre Dienstzeit absolvieren – zwischen 6 und 20 Uhr.

Frederik Müller war es zudem, der die Einführung des Homeoffice auf den Weg gebracht hat. „Und das schon vor Corona“, sagt er. Ausgezahlt, erklärt er weiter, habe es sich aber natürlich gerade während der immer noch anhaltenden Pandemie, in der die Verwaltungsmitarbeiter nun seit mehr als einem Jahr dank entsprechender Technik und Absprachen wechselseitig in „A“- und „B“-Teams in der Verwaltung oder im Homeoffice tätig sind, um so das Infektionsrisiko zu minimieren und die Funktionsfähigkeit der Stadt in jedem Fall aufrechtzuerhalten.

Zuständig sind die „zentralen Dienst“ ferner für das gesamte Beschaffungswesen der Verwaltung – und zwar vom Bürobedarf bis hin zur Schutzbekleidung für die Feuerwehr, was eine entsprechende Vernetzung und Kommunikation voraussetzt. Hinzu kommen die Bereiche Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. „Unseren Mitarbeitern werden regelmäßige Untersuchungen angeboten – und das je nach Fachbereich“, schildert Frederik Müller. Ein neues Angebot, ergänzt er, ist zudem der Bereich Betriebssport. Wer sich als Mitarbeiter fit halten möchte, der kann dies für einen geringen Eigenanteil in einem der städtischen Fitnessstudios tun. Ein Angebot, das mittlerweile 36 kommunale Beschäftigte nutzen.

Ein nicht unerheblicher Posten im Aufgaben-Portfolio der „zentralen Dienste“ ist ferner das Fuhrparkmanagement für die rund 70 städtischen Fahrzeuge, die auf Parkplätzen und in Garagen von Verwaltung, Bauhof, Klärwerk und Feuerwehr stehen. Beschaffung, Steuern und Versicherung inklusive, versteht sich. Und wer eine Dienstreise antreten und abrechnen muss, der tut dies ebenfalls erst nach Rücksprache mit Frederik Müller und seinem Team, das sich außerdem noch um das Organisationsmanagement der Verwaltung kümmert.

29 Stellen neu bewertet

Und auch diesbezüglich hatten die Mitarbeiter in den zurückliegenden Jahren einiges zu tun. Denn da das Stellenbeschreibungs- und Eingruppierungssystem der Stadt doch schon ziemlich in die Jahre gekommen war, war eine Neubewertung notwendig, schildert Fachbereichsleiter Jan Schwering. Mit der Folge, das nicht weniger als 29 Stellen neu bewertet und entsprechend gehaltstechnisch eingruppiert wurden. „Als attraktiver Arbeitgeber ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter auch korrekt bezahlt werden“, betont Schwering. Eine „Operation“, die übrigens noch nicht abgeschlossen ist. Mit Hilfe eines externen Büros soll die Gesamtorganisation der Verwaltung in naher Zukunft auf den Prüfstand gestellt werden, um so weitere Optimierungen zu erreichen.

Zu guter Letzt haben sich die „zentralen Dienste“ auch noch um ein Thema zu kümmern, das mancher Privatbürger gerne mal ein wenig vor sich herschiebt: das Vertragsmanagement. Fahrzeugversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Unfallversicherungen und mittlerweile sogar eine „Cyberversicherung“, die im Fall von Hacker-Angriffen greift, gehören ebenso dazu wie die Verwaltung von städtischen Mitgliedschaften – etwa im Städte- und Gemeindebund – sowie von Telefon- und Internetverträgen. Und dann sind da ja auch noch die im gesamten Stadtgebiet verteilten Kopiergeräte, für die es entsprechende Mietverträge gibt.