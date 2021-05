Baum-Bilanz künftig ohne Verluste

Die Grünen beantragten im jüngsten Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, dass künftig für jeden Baum, der von gemeindlichem Grund entfernt wird, zwei neue gepflanzt werden sollten – bevorzugt Streuobstbäume. Es gehe darum, „das Mikroklima in der Gemeinde zu erhalten“, begründete Grünen-Ortssprecherin Marion Schniggendiller den grünen Vorstoß.

„Wo kann man besser etwas für Klimaschutz tun als vor der eigenen Haustür?“, fragte sie rhetorisch in die Runde. Bäume seien unverzichtbar fürs ökologische Gleichgewicht, für die Vernetzung von Biotopen, für eine Durchgrünung des urbanen Raums und mehr. Vor allem Streuobstwiesen spielten eine wichtige Rolle im natürlichen Gefüge und böten vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und sicherten die Artenvielfalt, heißt es in dem Antrag. Da der Klimawandel künftig auch beim Baumbestand für Schäden sorgen werde, solle die Gemeinde dem „mehr als bisher durch Ausgleichsmaßnahmen begegnen“. eine „zweckmäßige Aufforstung“ sei angezeigt.

FDP-Fraktionsführerin Kirsten Heumann reagierte als erste auf die Forderung „zwei für einen“: Das bedeute aber auch die doppelte Menge Platz, stellte sie schnell fest. Und Platz ist in der Gemeinde offenbar Mangelware. Das musste die Gemeinde schon bei der Umsetzung des 100-Bäume-Programms feststellen. „Ich habe mich erst mal gefreut über den Antrag, weil es Sinn macht, mehr Bäume zu pflanzen“, setzte Umweltberater Bernd Schumacher an der Stelle an, um dann zu resümieren, „Fläche ist nicht vermehrbar“. Es sei für das Baum-Programm „unheimlich schwer gewesen, im Außenbereich Fläche zu generieren“. Zu bedenken seien bei Baumpflanzungen technische Einschränkungen, die Bewahrung von Sichtdreiecken an Straßen und etliche Dinge mehr. „Wenn man genau hinguckt, wird es immer weniger, wo etwas möglich ist“.

Ein Baum benötige ausreichend Platz. Der spätere Kronendurchmesser spiegele im Boden den nötigen Wurzelbereich wider. Ein anderer Aspekt sei der Niederschlagsmangel, der schon an den „Rand der Waldfähigkeit“ geführt habe. Mehr Bäume bedeuteten auch mehr Wasserkonkurrenz. Der Vollständigkeit halber verwies Schumacher auch auf massiv erhöhte Aufwandsbeträge und Nutzungskonflikte durch Verschattung oder Wurzelaufbrüche.

CDU-Ratsherr André Gerbermann konnte den Wunsch der Grünen „gut nachvollziehen“, hob dann aber auf die verstärkte Wasserkonkurrenz ab. Was helfe es, wenn bei zwei Bäumen einer auf der Strecke bleibe. Sein Kompromissvorschlag: Für jeden Baum, der in der Gemeinde verloren gehe, solle ein neuer gepflanzt werden, damit der Bestand gehalten werde. „Das wäre ein schönes Zeichen“, nickte Schniggendiller zustimmend. Der Beschluss von Ausschuss und nachfolgend vom Rat erfolgte einstimmig.