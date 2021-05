Die Gemeinde Everswinkel lobt gemeinsam mit der Westenergie AG auch in diesem Jahr wieder den Klimaschutzpreis aus. Diesmal dreht sich alles um den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.

Haben Sie auf Ihrem Grundstück eine Fläche entsiegelt und bieten statt aufgeheizter Schotterflächen eine kühlende und artenreiche Blumenwiese an? Haben Sie aus der heißen Dachfläche auf Haus oder Garage ein temperaturausgleichendes Gründach gemacht? Sind sie ehrenamtlich privat oder im Verein mit einer vorbildlichen Umweltaktion aktiv? Gibt es in eurer Schule ein innovatives Umwelt- oder Schulgartenprojekt?

Die Gemeindeverwaltung möchte in diesem Jahr besondere Ideen fördern, die nach heutigem Stand gut für die Umwelt und das Klima sind. Wer mitmachen möchte, sollte Fotos machen, eine kurze Geschichte dazu schreiben und den Beitrag an die Gemeinde schicken. Dies kann mit dem Stichwort „Klimaschutzpreis 2021“ per Post ans Rathaus, Am Magnusplatz 30, oder direkt per Mail an schumacher@everswinkel.de. Die Bewerbung kann auch direkt im Rathaus abgegeben werden.

Einsendeschluss ist der 10. Oktober. Eine Jury wird über die besten Beiträge entscheiden, und unter diesen wird das Preisgeld von 1000 Euro bei der offiziellen Preisverleihung im November aufgeteilt.