Am heutigen Samstag startet erstmalig das kreisweite Stadtradeln. Die Gemeindeverwaltung lobt Preise im Gesamtwert von über 300 Euro in verschiedenen Kategorien aus. Für die Besten in der Einzel- und Teamwertung gibt es Everswinkel-Gutscheine zu gewinnen. Unter allen Teilnehmenden wird zudem – unabhängig von den gefahrenen Kilometern – ein Everswinkel-Gutschein verlost.

Darüber hinaus kann sich die aktivste Klasse auf einen Zuschuss für die Klassenkasse und die aktivste Familie auf Gutscheine für das Vitusbad freuen. Der Kreis Warendorf verlost unter allen Teilnehmenden ein hochwertiges E-Bike.

„Schon rund 240 Bürgerinnen und Bürger aus Alverskirchen und Everswinkel haben sich für das Stadtradeln angemeldet, eine tolle Zahl“, freut sich Bürgermeister Sebastian Seidel, der weiterhin zur Teilnahme aufruft: „Natürlich sind Anmeldungen weiterhin möglich, auch nach dem Startschuss können sich alle Radbegeisterten noch bis zum 18. Juni unter www.stadtradeln.de/everswinkel anmelden und Kilometer sammeln.“