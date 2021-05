Bei der Feuerwehr-Leitstelle gemeldet wurde am frühen Sonntagnachmittag ein Dachstuhlbrand in der Nähe der Loburg. Deshalb rückte die Freiwillige Feuerwehr mit einem Großaufgebot an, und auch die Drehleiter aus Telgte wurde alarmiert. Letztlich handelte es sich allerdings um einen Kaminbrand, und die meisten Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken. Der Bezirksschornsteinfeger wurden hinzugerufen und überprüfte den Kamin.