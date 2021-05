Beim Klima in die Vollen gehen

„Viele Ideen für ein gutes Klima“ – so lautete der Titel eines WN-Artikels vom 10. November 2011. Das Thema seinerzeit: das Klimaschutzkonzept. Darin enthalten waren die Ziele, die sich die Gemeinde in Sachen Klimaschutz bis zum Jahr 2020 setzt.

Dass Ostbevern da auf einem guten Weg und in vielen Bereichen Vorreiterkommune ist, zeigt sich jetzt – zehn Jahre später deutlich. Die Liste auf der Homepage der Gemeinde konkretisiert das: Zuletzt im Jahr 2016 wurde Ostbevern mit dem European Energy Award ausgezeichnet – und das bereits zum vierten Mal, 2012 gab es zusammen mit Telgte die Ernennung zur KWK-Modellkommune. Windkraft, Solar- und Photovoltaikanlagen, Ostbevern Torffrei oder auch die Naturschutzgebiete sind ebenso präsent. Doch jetzt gelte es, noch einmal richtig zuzulegen. „Die Energiewende muss schneller gehen“, sagte Reiner Tippkötter vom Planungsbüro Energielenker aus Münster in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss. Die selbstgesteckten Ziele gelte es, schnellstmöglich zu erreichen, „auch wenn das ein Kraftakt ist“, so Tippkötter. Die Grundlage sei jedenfalls da, habe man doch in 2020 die Zahlen und Ziele erricht, die man sich in 2010/2011 gesteckt habe.

Dennoch sei noch einiges möglich: An den Verkehr habe man sich vor zehn Jahren noch nicht so recht rangetraut. „Aber Energiewende ist auch Mobilitätswende“, sagte Tippkötter. Doch nicht nur da gebe es Stellschrauben. Wie bereits 2011 gelte es, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln und den auf viele Schultern zu verteilen: „Das muss man gemeinsam denken.“ Entscheidend sei die Beteiligung der Akteure und die Entwicklung eines Konzepts für Ostbevern. Der umfangreiche Beteiligungsprozess sollte Bürger, Jugend, Wirtschaft, Vereine und Politik mitnehmen. „Dabei ist die Liste natürlich nicht abschließend“, so Tippkötter. Erste Ideen zur Beteiligung hatte der Fachmann in Sachen Energieeinsparung auch parat. So habe es beispielsweise im Raum Lippe einen Kurzfilmwettbewerb für Jugendliche unter dem Titel „KlimaCut – Dein Film für den Klimaschutz“ gegeben. Etwas, was Tippkötter sich auch gut in Ostbevern vorstellen konnte. Weiter wären Online-Befragungen ein probates Mittel zur Beteiligung. Außerdem schlug Tippkötter am Beispiel der Niederlande eine „Digitale Projektkarte“ vor. In kleinen Steckbriefen könnten so über eine Homepage alle Projekte abgerufen werden. „Wer Interesse, zum Beispiel an Solar-Anlagen hat, klickt auf den Reiter und bekommt Infos wie Ansprechpartner“, so der Fachmann.

„Wir brauchen ein Leutturmprojekt, das ganz konkret zu Ostbevern passt“, sagte Claudia Niedermeier (CDU) und bemängelte, dass ihr so etwas zum jetzigen Zeitpunkt noch fehle. Und Simon Stadtmann (CDU) wollte wissen: „Wie geht es in der nächsten Woche konkret weiter?“ Reiner Tippkötter dazu: „Wir werden kurzfristig in den Beteiligungsprozess einsteigen.“ Dazu gehörten dann auch Potenzialanalysen, Entwicklungsszenarien zu Ostbevern 2030 und Ostbevern klimaneutral. Der Projektauftakt solle aufgrund der Corona-Pandemie als Video-Botschaft gestaltet werden.

„In die Vollen“ wollte auch Werner Stratmann (Grüne) gehen. Zumindest gegen Ende des Jahres solle man in seinen Augen einen Zeitpunkt für die Klimaneutralität festlegen. Ob das schon 2030 oder später der Fall sein wird, das werde man dann sehen. „Wir müssen das zusammen schaffen in Ostbevern“, so Stratmann.

In diesem Zusammenhang schlug Tippkötter vor, unter dem Motto „Jeder Schritt trägt zum Gesamterfolg bei“ den Blick nicht auf das negative Reduzieren von Emissionen zu richten, sondern den Erfolg im Anstieg der Lösungen zu bemessen.