Bürgermeister Karl Piochowiak verabschiedete Karin Dilling (Grüne) jüngst aus den Reihen des Rates, da sie künftig nicht mehr in Ostbevern wohnen wird. Seit 1994 war Dilling als Mitglied der Grünen in verschiedenen Gremien tätig. So brachte sie sich unter anderem viele Jahre als sachkundige Bürgerin im Schul- und Kulturausschuss ein. Als Mitglied des Rates war Karin Dilling seit 2013 aktiv und gehörte unter anderem zuletzt dem Bildungs-, Generationen und Sozialausschuss wie auch dem Haupt- und Finanzausschuss an.