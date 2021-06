Die Mienen hellen sich auf

Ostbevern -

Geduld ist seit Monaten gefragt in der Gastronomie. Das bestätigen auch die Vertreter der Gastronomie aus Ostbevern auf WN-Nachfrage. Nun gibt es aber einen Silberstreif am Horizont – vieles ist wieder möglich. Dabei nimmt jedoch die Einhaltung der notwendigen Hygienevorschriften viel Zeit in Anspruch.